Волонтеры станут "телефонными друзьями" для одиноких стариков

Благотворительный фонд "Старость в радость" предложил волонтерам стать "телефонными друзьями" для одиноких пожилых людей. На этот призыв уже откликнулись некоторые петербургские добровольцы проекта взаимопомощи #Мывместе.

- Вам надоела изоляция? Но вам всегда есть, с кем чатиться или кому позвонить. А представьте, как от изоляции устали одинокие пожилые люди. Поэтому мы запустили новый проект - служба "Дружба". Основная наша задача - дать пожилым людям почувствовать, что они не одни, что есть человек, который позвонит, выслушает. Кто-то, кому не все равно, - объясняют суть проекта в фонде. - Наши добровольцы уже регулярно звонят нескольким бабушкам из Архангельской, Воронежской, Рязанской областей. Мы видим, как это важно для пожилых людей. Волонтеры для них становятся ниточкой, связывающей с большим миром.

Для того чтобы стать "телефонным другом", достаточно иметь стабильный интернет в любой точке России. Звонки бесплатны и для волонтеров, и для пенсионеров. Для безопасности обеих сторон разговоры записываются.

Желающим присоединиться к службе "Дружба" нужно заполнить анкету. Затем кураторы фонда проведут установочные собеседования и вебинары об особенностях общения с пожилыми людьми. Если будет необходимо, они смогут консультировать активистов и в процессе волонтерства.

- Помните, что будет нужна регулярность, и что общение планируется сохранить и после окончания карантина, - предупреждают в фонде.

Некоторые добровольцы проекта взаимопомощи #Мывместе уже заявили о своем желании быть "телефонными друзьями" одиноких бабушек и дедушек.

- Это очень своевременное предложение, - говорит петербурженка Анна. - Акция взаимопомощи во время пандемии подходит к концу. А привычка помогать старикам за эти два месяца уже сформировалась. Доходит до смешного: когда решаю взять паузу и пару дней не беру заявок на доставку продуктов и лекарств, чувствую "ломку". Участвуя в проекте #Мывместе, я не только почувствовала себя полезной, но и поняла, что общаться с бабушками и дедушками по-настоящему интересно. Им есть, что нам рассказать. Нам есть, чему у них научиться. Поэтому сейчас я с удовольствием стану "телефонным другом" для бабушки или дедушки, которым не с кем поговорить.

- Я тоже заполнила анкету для участия в проекте, но отношусь к этому без лишней эйфории, - говорит другой петербургский волонтер Татьяна. - По образованию я психолог, поэтому понимаю, что может быть очень непросто. Сложные характеры, усугубленные болезнями и возрастной немощью, проблемы с памятью, перепады настроения… "Телефонным друзьям" бабушек и дедушек нужно быть готовыми к тому, что от них потребуется очень много терпения и - не побоюсь этого слова - самоотверженности. У меня есть опыт и профессиональные навыки, поэтому в себе я уверена.

- На заре формирования фонда "Старость в радость" волонтеры переписывались с пожилыми людьми бумажными письмами. Я тоже. Даже ездила потом к бабушке по переписке в Московскую область, - рассказывает доброволец Василиса. - Это хорошая, светлая инициатива, но жизнь, как обычно, может внести коррективы. Многие старики с удовольствием будут говорить с "телефонными друзьями". Другое дело, что, как и с письмами, здесь важна регулярность. Сейчас на самоизоляции время есть, потом может не быть, а бабушки и дедушки привязались, ждать будут. Дай Бог, чтобы все, кто вступит в проект, оказались ответственными людьми.

Будни волонтера: Помочь и не осуждать

Одиночество стариков - одна из главных тем в волонтерских чатах. Особенно в самой страшной своей форме - когда у пожилого человека есть дети и внуки, но фактически он брошен. В такие моменты добровольцы с трудом справляются с негодованием.

"Женщина 90+, ветеран, живет на "Просвещения" на пятом этаже без лифта. Два инсульта, болезнь Паркинсона, плохо видит, плохо ходит, высокое давление с сопутствующими проблемами. При этом все делает сама, и в квартире очень чисто - бабуля молодец. А теперь внимание! У нее три дочери в Америке и внучка в Сестрорецке. И она никому не нужна. Я пообещала, что буду ее навещать, помогать по мере сил… Вскоре мне позвонила из Америки одна из дочерей и поинтересовалась, кто я такая. Говорит: "Мама не одинока". Как же не одинока, если она после инсультов лежала в больнице, и к ней совсем никто не приходил?! "Я думала, этим соцработник занимается"… При чем здесь соцработник? Бабушке просто нельзя оставаться одной! В ее возрасте это опасно. Я уже молчу о том, что ей банально не с кем поговорить. Не понимаю, как так можно... Сказала ей: "Неужели вы думаете, что я смогу бросить вашу маму после того, что увидела?". Нет, они искренне считают, что раз отправляют маме деньги, то этим все компенсируют"…

"Поступила заявка на лекарства. Звоню - голос молодой женщины. Говорит: "Мне некогда, перезвоните". Через час отвечает недовольным тоном: "Надо маме доставить лекарства, но мне сейчас неудобно их перечислить, я за рулем по городу езжу". Понимаете? Она на машине колесит по Петербургу и не может купить родной матери необходимые таблетки, звонит волонтерам, как в службу доставки!"

"Похожая ситуация. Заявка от дедули, но он путается, не помнит, рецепт платный или бесплатный, не знает адрес аптеки... В разговоре упоминает дочь, просим ее телефон, чтобы помогла разобраться. Наличие дочери напрягло сразу, но думаем, мало ли, может, она слепоглухонемая мать восьмерых грудных детей. Всякое бывает, а мы не полиция нравов. Звоним, дама бодрым голосом желает, чтобы мы забрали у ее престарелого папы рецепт и сами прозвонили аптеки в поисках лекарства. На нашу просьбу выяснить хотя бы адрес аптеки и сообщить его нам, тогда мы все сделаем, она сообщает, что, дескать, на даче, и ей несподручно звонить по всяким там аптекам… Сказать, что мы были обескуражены, - это ничего не сказать. Собираемся морально, объясняем, что мы помогаем одиноким пожилым людям, тем не менее готовы привезти ее папе лекарство, несмотря на то, что у него есть дочь (которая оставила его одного и уехала на дачу, - думаем про себя). Но пусть она хотя бы поможет - узнает о наличии нужных таблеток в аптеках. Дама была недовольна, заявку отменили".

У меня была только одна такая нехорошая заявка. В квартире живут бабушка и внучка. Внучка себе еду через интернет заказывает, а бабуля, которой больше 90 лет, вынуждена просить волонтеров сходить в магазин за продуктами для себя. Да и расплачивается старушка сама. Неприятный был момент. Но из таких случаев тоже извлекаются уроки - не осуждать. Все под Богом ходим, он все видит, а наша задача заключается в другом - просто помочь".

Справка "РГ"

Согласно оперативной информации Смольного волонтеры проекта #Мывместе выполнили 16610 заявок от петербуржцев старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию.

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Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.