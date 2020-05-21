Более 18 млрд рублей выделят в 2020 году на оздоровление Волги

В результате реализации федеральных проектов "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" уже расчищено 30 км мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги. Кроме того, расчищено 44,97 км водных объектов Нижней Волги в Астраханской и Волгоградской областях.

Росводресурсы восстановило 8151 га участков водных объектов благодаря мероприятиям по экологической реабилитации, а Росрыболовство ликвидировало излишнюю водную растительность на каналах-рыбоходах и нерестовых массивах. В рамках нацпроекта введены в эксплуатацию 10 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги на территории Волгоградской области, а также разработана Концепция по снижению загрязняющих веществ диффузного стока. С такими результатами подошло Минприроды к празднику Дня Волги, который отмечается 20 мая и нацелен на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира.

Сегодня в районе бассейна реки Волги проживает более трети населения России: нагрузка на водные ресурсы реки в 8 раз выше, чем в среднем по России. Ежегодно со сточными водами в реку поступает свыше 2,5 млн т загрязняющих веществ. В соответствии с федпроектом "Оздоровление Волги" к концу 2024 года планируется в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, реализовать комплекс мер по восстановлению водных объектов низовьев Волги, в том числе дополнительно обводнить Волго-Ахтубинскую пойму. В проекте принимают участие 16 регионов: республики Марий Эл, Татарстан, Чувашия, а также Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и г. Москва.

"Более 60 млн человек проживает рядом с Волгой - главной водной артерией страны. Нагрузку, которую испытывала река все эти годы, к сожалению, за один день изменить нельзя. Но я родился в Астрахани, и для меня оздоровление Волги - личная история. До 2024 года мы запланировали комплекс мероприятий, который должен улучшить состояние нашей реки", - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

В 2020 году завершается разработка проектной документации по строительству комплекса ГТС для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. В 2021 году запланировано начало проекта. Он позволит обеспечить ежегодное оптимальное паводковое увлажнение, а также избавить от дефицита воды местных жителей. Кроме того, данные меры позволят обеспечить благоприятные условия для ведения сельского хозяйства на площади более 17 тысяч га.

В этом году продолжатся работы федпроекта "Оздоровление Волги" по строительству и реконструкции очистных сооружений, в результате которых будет снижен объем сброса сточных вод на 0,19 км3 в год. Продолжится расчистка более 90 км мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги; реконструкция ГТС мелиоративной сети; строительство и реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги; расчистка и дноуглубление каналов-рыбоходов и нерестовых массивов водных объектов Нижней Волги общей протяженностью 110,6 км.

В 2020 году пройдут ликвидация объектов накопленного экологического вреда: рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии, обезвреживание шламохранилища "Белое море" в Волгоградской области, экологическая реабилитация объекта "Соколовские ямы" в Приволжском районе Астраханской области.

На реализацию мероприятий проекта "Оздоровление Волги" в этом году из федерального бюджета запланировано финансирование в размере 18 млрд 123 млн рублей. Мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений (по линии Минстроя) и по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы (по линии Росводресурсов, Росрыболовства и Минсельхоза России) ведутся в соответствии с план-графиком, сообщает Минприроды.

На оздоровление Волго-Ахтубинской поймы в 2019 году Волгоградской области было выделено 766,9 млн рублей, Астраханской области - 86,1 млн рублей. В 2020 году запланировано финансирование в размере 1,044 млрд рублей: из них 905,5 млн рублей - Волгоградской области и 136,6 млн рублей - Астраханской области. Самым ярким показателям является реабилитация в Волгоградской области таких объектов как Широкогорлое озеро на площади 128 га, ерик Старый Каширин, озера Проклятое, Камышинское, Кружное на площади 65,8 га, ерики Судомойка, Сахарный, озеро Запорное на площади 57,3 га.

Лучше всего были обводнены те объекты Волго-Ахтубинской поймы, на которых были проведены мероприятия по расчистке, экологической реабилитации и ремонту водопропускных сооружений. В 2020 году отмечается хорошая наполняемость ериков Аверкин, Каширин, озерной системы Чайка и протока до этой системы от ерика Дегтярного. Благодаря строительству водопропускного сооружения у поселка Великий Октябрь вода поступила в ерик Песчаный, который долгие годы оставался сухим.