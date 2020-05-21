Футболист "Краснодара" прокомментировал возможность перехода в "Спартак"

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал слухи о переходе в "Спартак".

Весной появились сообщения о том, что воспитанник "Краснодара" может перейти в московский клуб. По данным СМИ, футболиста не устраивает роль в команде, он хочет получать больше игрового времени и поэтому решил ее покинуть.

В среду Сулейманов общался с подписчиками в прямом эфире Instagram и там его спросили о переходе в "Спартак".

"Нет, ребята, никакой "Спартак" меня не интересует. Это вы все сами себе придумали", - сказал он.

Ранее стало известно, что в мае Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом в легкой форме.