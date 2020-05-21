Почти пятьсот студентов-добровольцев старших курсов Кубанского медицинского университета, надев защитные халаты, маски и очки, а при необходимости и противочумные костюмы, помогают поликлиникам, неотложкам и ковидным госпиталям справляться с нехваткой рук во время пандемии.

Пятикурсница лечебного факультета КубГМУ Маргарита Островская - фельдшер одной из краснодарских подстанций скорой помощи, мечтает стать хирургом-онкологом. Второй год она умудряется совмещать работу с учебой. Правда до середины марта брала только ночные дежурства: на ставку выходило, как правило, четыре ночи в неделю. Днем слушала лекции, а после занятий снова заступала на смену. Теперь на вызовы ездит в полной защитной экипировке, зная, что ее пациентом может стать носитель смертельного вируса.

Именно так случилось недавно, хотя ехала по вызову, никак не связанному с подозрением на COVID. "В карточке, которую передал диспетчер, было указано маточное кровотечение, - вспоминает Рита. - Приехала, стала осматривать молодую женщину, вижу, что у нее не только чисто женские проблемы - и повышенная температура, и хрипы в легких. Решила везти ее в один из наших ковидных госпиталей. Там КТ подтвердило двухстороннюю пневмонию, а потом мне передали, что тест на корону был положительный".

Спрашиваю, не боялась ли она за собственное здоровье? "Больше мама моя боялась", - отвечает Маргарита. Мама ведь тоже фельдшер.

Сложнее всего всю смену ходить в защитном костюме. Шесть часов подряд ни в туалет сходить, ни воды попить

А вот выпускник Кубмеда Александр Быстров, поступив в ординатуру, выбрал специальность "Инфекционные болезни". В этом учебном году он вместе с еще 18 докторами первого и второго годов обучения проходит ординатуру в краевой инфекционной больнице. Руководство предложило им официальное трудоустройство. Это 8-часовые дневные или ночные смены в "красной зоне" и проживание на территории медорганизации без права выхода за ее пределы. Согласились шестеро, в том числе Быстров. По его словам, практически все ординаторы хотели поработать с коронавирусными больными, но из-за разных личных обстоятельств вынуждены были отказаться: у одних проблемы с собственным здоровьем, у других больные родители, третьим не с кем оставить маленьких детей.

На работу в госпиталь их позвали уже в конце апреля. С тех пор все шестеро еще не выходили оттуда. Ординаторы живут вместе, по 2-3 человека в комнате. И все считают удачей возможность поработать в госпитале в такое время.

"Это опыт на всю жизнь, - говорит Александр. - Ведь мы оказались в гуще событий, получили возможность изнутри видеть, что происходит, чтобы научиться лечить людей от ранее неизвестного человечеству вируса. Ординаторы дежурят в вечерние и ночные смены. Под особым наблюдением пациенты с тяжелым течением болезни. Обычно это человек 10-15 из 50 больных отделения - либо пожилые, либо страдающие хроническими заболеваниями. Остальные болеют в легкой форме, а бывает и вовсе - бессимптомно. Но в коварстве вируса я убеждался не раз: некоторых пациентов, которые еще пару часов назад чувствовали себя нормально, приходилось в экстренном порядке переводить в реанимацию".

По словам Александра, сложнее всего всю смену ходить в защитном костюме. Шесть часов подряд нельзя ни в туалет сходить, ни воды попить. "Непросто это выдержать. Но настраиваешь себя и работаешь. Переживаем за каждого сложного больного, запоминаем их показатели и в следующую смену первым делом проверяем, не улучшились ли они. Если это происходит, радуемся, как личной победе".

Комментарий

Сергей Алексеенко, ректор Кубанского государственного медицинского университета:

- Вузу исполняется 100 лет. Но отмечать юбилей будем позже, пока не до праздников. Сегодня "на передовой" борьбы с коронавирусом вместе с медицинским персоналом трудятся более 1500 наших студентов и ординаторов. Все работают по своей личной инициативе.

Приведу лишь несколько цифр. 125 студентов работают на "горячей линии" министерства здравоохранения Краснодарского края. 110 человек привлечены в качестве волонтеров в Региональный волонтерский штаб помощи пожилым людям. 490 студентов-добровольцев старших курсов трудоустроены в медицинских организациях Краснодара в должностях младшего и среднего медицинского персонала. А с 12 мая студенты старших курсов по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" направляются на практическую подготовку в медорганизации Кубани в соответствии с образовательной программой. Все они прошли обучение по программе "Коронавирусная инфекция (СOVID-19), актуальные вопросы этиологии, эпидемиологии, диагностики и лечения противоэпидемических мероприятий и профилактики" и готовы к работе в том числе в коронавирусных госпиталях.