На Дону десятилетний мальчик ранил из пневматики младшего брата

Следователи Ростовской области проводят проверку по факту ранения пятилетнего ребенка в Кашарском районе.

Как сообщает следственное управление СКР по области, в одном из домовладений взрослые оставили без присмотра детей, в результате десятилетний мальчик по неосторожности выстрелил из пневматического ружья в младшего брата. Ребенка госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости.

По данным РИА Новости, проверку по факту выстрела поставила на контроль ростовская облпрокуратура.

Накануне в селе Ремонтное произошел аналогичный инцидент: восьмилетняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в семилетнюю сестру.