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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани режим карантина продлен до 6 июня

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня. При этом приняты решения об ослаблении некоторых ограничительных мероприятий.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Однако, по словам главы края, по-прежнему будут закрыты парки, пляжи (в том числе черноморские), торговые центры и парки.

Как уже сообщалось, эпидемиологическая обстановка позволила с 23 мая снять ряд ограничений на территории края. Поэтому в предстоящую субботу открываются предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, объекты торговли непродовольственными товарами (до 400 квадратных метров). Но лишь при строгом соблюдении регламентов и требований Роспотребнадзора.

Также с 23 мая внутри городов и районов отменяется действие специальных пропусков и в полном объеме возобновляется  работа муниципального транспорта (впрочем, точный режим его работы будет отдельно определяться в самом муниципалитете).

А вот для передвижения между городами и районами по-прежнему будет нужен "красный" пропуск, сохраняются транзитные пропуска. Въезжающих в регион также будут отправлять на обсервацию, так как режим карантина по коронавирусу на Кубани сохраняется и после 23 мая.

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