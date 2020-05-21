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21.05.2020 17:21
Проект: В регионах

Под Волгоградом реализуют крупнейший проект в молочном животноводстве

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Калачевском районе Волгоградской области строят молочный комплекс на 2,5 тысячи голов. Его создание разбито на девять этапов. Первые две очереди, включающие возведение двух коровников на 625 животных каждый и доильно-молочного блока, уже близки к завершению. Их ввод в эксплуатацию позволит уже до конца года увеличить общее поголовья КРС в хозяйстве до 5,5 тысячи.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Как отметили в пресс-службе областной администрации, через несколько лет общее поголовье скота в хозяйстве увеличат до 11 тысяч, при этом четыре тысячи придется на дойное стадо. В планах выйти на 32 тысячи тонн молока в год. Для сравнения: на сегодня предприятие производит около 16,5 тысячи тонн.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Параллельно решается вопрос обеспечения кормами собственного производства. Большим подспорьем служит развитие мелиорации - кормовыми культурами под орошением здесь занято примерно 1,8 тысячи гектара. В 2019 году начались работы на еще одном участке.

- В нашей зоне без мелиорации невозможно говорить о развитии молочного животноводства. Мы должны выйти на серьезные объемы - хозяйство базовое, и мы планово работаем по этому направлению. Развитием мелиорации мы занимаемся не только здесь, но и в других районах - ежегодно получаем не менее шести тысяч гектаров, - прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В 2020 году еще пять сельхозкооперативов региона, объединяющих десятки фермерских и личных хозяйств, получат государственную поддержку на развитие молочного направления. Кроме того, стартовали конкурсы на предоставление поддержки семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам. Дополнительные средства позволят закупить оборудование для модернизации площадок.

Всего в Волгоградской области за последние шесть лет на грантовую поддержку малых форм направлено полтора миллиарда рублей. Только в 2019 году КФХ и кооперативами обеспечена прибавка к объемам молока на 5,8 процента.

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