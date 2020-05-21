Прокуратура Дона открыла "горячую линию" для работающих с COVID медиков

В прокуратуре Ростовской области открылась "горячая линия" для медиков, которые работают с COVID-пациентами. Она призвана защитить права медработников на дополнительные выплаты в связи с особыми условиями труда с инфекционными больными.

Сообщить о нарушениях при начислении доплат донские медики могут по телефонам 8 (863) 210-55-18 и 8 (863) 210-55-32. Звонки принимают с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16.45 (перерыв с 13 до 13.45).

Также "горячая линия" появилась в министерстве здравоохранения Ростовской области. По вопросам стимулирующих выплат за работу с коронавирусом медики могут звонить по номеру +7 (928) 120-39-49.