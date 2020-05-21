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21.05.2020 18:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прокуратура Крыма потребовала выплатить надбавки врачам скорой помощи

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Крымский республиканский центр медицины катастроф Фото: Крымский республиканский центр медицины катастроф
Фото: Крымский республиканский центр медицины катастроф

Прокуратура РК потребовала выплатить все причитающиеся надбавки медицинскому персоналу Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Медики скорой помощи Евпатории потребовали выплат за пациентов с COVID-19

Прокуратура Центрального района Симферополя провела проверку сообщений в средствах массовой информации о нарушениях требований законодательства при начислении стимулирующих выплат медработникам Центра.

В результате сотрудники надзорного ведомства установили, что в нарушение установленных требований до сих пор надбавки стимулирующего характера не выплатили 27 врачам, средним и младшим медработникам, водителям выездных бригад СМП на общую сумму более 347 тысяч рублей.

- Прокурор района внес представление с требованием произвести необходимые выплаты, - отметили в пресс-службе. - Прокуратура республики проконтролирует устранение нарушений.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
В Крыму изменят порядок выплат сотрудникам скорой за пациентов с COVID-19

Накануне на официальной странице Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи размещено видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову от имени коллектива учреждения. Не представившийся мужчина в маске рядом с десятками сотрудников Центра, упомянув о своем более чем 40-летнем стаже медицинской работы, заявил, что этим обращением медики Центра хотят поддержать главу региона. Спикер назвал коллег, публично заявляющих о проблемах врачей, несвоевременных выплатах и дефиците СИЗов в Крыму, "склочниками, пишущими различные пасквили".

Сегодня подобное обращение записали сотрудники Керченской, Евпаторийской, Черноморской и Белогорской подстанций скорой помощи. Они поблагодарили главу РК Сергея Аксенова за поддержку медиков и строгий контроль за обещанными выплатами сотрудникам СМП. "На данный момент сотрудники станций получили все региональные и федеральные выплаты согласно действующих постановлений", - говорится в публикации.

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