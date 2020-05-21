Путин призвал "не интуичить" по открытию отелей на Кубани

Определяя дату открытия гостиниц, нужно полагаться не на интуицию, а на мнение специалистов. Об этом заявил президент на онлайн-встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Санатории с медицинскими лицензиями смогут работать с 1 июня, а в конце июня можно будет открыть и отели, если позволит санэпидемобстановка, предположил Кондратьев. "Будем "интуичить", чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты... В тесном взаимодействии с Роспотребнадзором", - сказал он.

"Интуичить" не надо. Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед... принимать соответствующие решения", - подчеркнул Владимир Путин, призвав делать это в тесном контакте со специалистами.

"Здесь нужно понять, как люди будут бронировать места в гостиницах, с какого времени", - также заявил президент и предложил обсудить это с главным санитарным врачом.