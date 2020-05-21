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21.05.2020 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководителей "Сочиавтотранс" обвинили в хищении шести млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи в отношении экс-руководителей транспортного предприятия "Сочиавтотранс", присвоивших, по данным правоохранителей, более шести миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

В Мурманской области задержан экс-министр

Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при расходовании бюджетных средств муниципального унитарного предприятия "Сочиавтотранс".

По информации надзорного ведомства, установлено, что в 2018-2019 годы бывшие руководители предприятия, достоверно зная о его убыточности, незаконно ежемесячно издавали приказы о назначении себе различных поощрений и других стимулирующих выплат.

По данному факту возбудили два уголовных дела по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере").

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