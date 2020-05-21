В Астрахани COVID -19 диагностировали у жительницы дома престарелых

71-летняя жительница дома-интерната для престарелых и инвалидов госпитализирована в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу с обострением хронического заболевания. У пациентки взяли тест на коронавирус, который оказался положительным.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, глава региона Игорь Бабушкин поручил провести проверку должностных лиц, допустивших заражение COVID-19 в доме-интернате, так как соцучреждение работает в закрытом режиме.

Кроме этого, выяснилось, что первый раз скорую помощь в дом престарелых вызвали еще 12 мая, но врачи не обнаружили оснований для госпитализации. 17 мая женщине стало хуже, на следующий день женщина была доставлена в больницу РЖД, а затем - в Александро-Мариинский госпиталь, где диагностировали инфекцию.

В настоящее время у 23 пенсионеров соцучреждения повышенная температура, семеро из них госпитализированы. Все сотрудники дома престарелых сдали тесты на COVID-19, результаты отрицательные, в помещении проводится дезинфекция.

Условно-подтвержденный диагноз COVID-19 также сегодня поставили астраханцу, который проходил медкомиссию по призыву на военную службу.

- Он сдавал тест в поликлинике по месту жительства в Приволжском районе. До призывного пункта не дошел. Молодой человек изолирован вместе с родственниками и ждет результатов второго теста, если диагноз подтвердится, с ним будет работать Роспотребнадзор, - сообщили "РГ" в пресс-службе областного военкомата.