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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поздравят с экрана

В Астрахани "последний звонок" прозвучит в телеэфире
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
В Астраханской области в связи с ограничениями по коронавирусу последний звонок в школах пройдет в эфире регионального телеканала. Утром 25 мая в студии телеканала "Астрахань 24", которую оформят, как школьный класс, будут идти прямые включения из квартир педагогов, выпускников и их родителей.

- К сожалению, ребята сейчас не могут прийти в школу, посидеть на уроке, обняться с одноклассниками, потанцевать вальс на линейке, но все мы можем пообщаться хотя бы так - виртуально, - рассказала "РГ" руководитель утренней программы "Всем подъем" Екатерина Петрова.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Впервые последние звонки в России пройдут дистанционно

Среди гостей студии будут призеры олимпиад и отличники учебы: к телемарафону они подготовили видеозаписи с театральными сценками, стихами и песнями. Историями из школьной жизни поделятся и сами педагоги, а также знаменитые астраханцы. В частности, участник команды-чемпиона высшей лиги КВН "Камызяки" Ренат Мухамбаев.

Кроме того, любой желающий сможет позвонить в студию и передать привет родной школе, за самую интересную историю один из вузов предоставит выпускнику обучающий курс. Создавать настроение праздника в студии будет танцевальная группа, а вести эфир помогут животные из эколого-биологического центра.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Последний звонок

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