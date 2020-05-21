В Астраханской области в связи с ограничениями по коронавирусу последний звонок в школах пройдет в эфире регионального телеканала. Утром 25 мая в студии телеканала "Астрахань 24", которую оформят, как школьный класс, будут идти прямые включения из квартир педагогов, выпускников и их родителей.

- К сожалению, ребята сейчас не могут прийти в школу, посидеть на уроке, обняться с одноклассниками, потанцевать вальс на линейке, но все мы можем пообщаться хотя бы так - виртуально, - рассказала "РГ" руководитель утренней программы "Всем подъем" Екатерина Петрова.

Среди гостей студии будут призеры олимпиад и отличники учебы: к телемарафону они подготовили видеозаписи с театральными сценками, стихами и песнями. Историями из школьной жизни поделятся и сами педагоги, а также знаменитые астраханцы. В частности, участник команды-чемпиона высшей лиги КВН "Камызяки" Ренат Мухамбаев.

Кроме того, любой желающий сможет позвонить в студию и передать привет родной школе, за самую интересную историю один из вузов предоставит выпускнику обучающий курс. Создавать настроение праздника в студии будет танцевальная группа, а вести эфир помогут животные из эколого-биологического центра.