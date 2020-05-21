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21.05.2020 18:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Краснодаре на сборный пункт прибыли первые призывники

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Текст, фото: Владимир Аносов
В четверг первые новобранцы перешагнули порог Краснодарского краевого сборного пункта военного комиссариата. Весной в армию отправится служить 5,5 тысячи молодых жителей Кубани. Об этом было заявлено на заседании региональной призывной комиссии. Первая отправка в воинские части запланирована на субботу, 23 мая.

Правда, отправка к местам службы сейчас похожа на настоящую спецоперацию. В сборный пункт из разных уголков края юношей доставляют на автобусах, которые предварительно проходят санитарную обработку. В салоне - не более 10 человек. Пропуском на территорию служит измерение температуры и  результат анализа на COVID-19 (ПЦР). Диагностику инфекции ребята обязаны пройти в поликлиниках по месту жительства практически перед самым отъездом. Впрочем, тесты обязательно сдают и сопровождающие сотрудники военных комиссариатов, водители автобусов, а также представители воинских частей, прибывших за молодыми людьми.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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- Это своего рода "барьерный анализ", чтобы исключить возможные риски, - отмечает военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов. - А перед сдачей теста каждый юноша пишет расписку о том, что до момента сбора не будет ни с кем контактировать кроме как с родными, получает справку об эпидемиологической обстановке в своем районе. Сейчас важно не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди новых призывников и военнослужащих. Поэтому территорию и все помещения сборного пункта два раза в неделю обрабатывает дезинфицирующими растворами химическая рота войск РХБЗ.

Призывники проходят через выстроенный из ограждений коридор в лабораторию для забора крови. Стоит отметить, что помещение под нее оборудовали за считанные недели - в кирпичном флигеле ранее располагалась библиотека. Перед крыльцом вдоль стены установили несколько умывальников, провели водопровод.

- Для меня служба в армии пойдет только на пользу, - объясняет Дмитрий Ткаченко из Белореченска. - Я окончил Ростовский институт водного транспорта по специальности "судовой электрик". Пока не знаю, куда попаду служить и в какие войска, еще только начал проходить медкомиссию. Интересно.

Результаты тестов оглашают спустя 30 минут. Пробы исследуют еще в одной лаборатории методом ИФА-диагностики. По словам специалистов военного госпиталя, этот анализ достаточно точен. И строится он на простом принципе: в ответ на проникновение вирусов организм начинает вырабатывать комплексы антител для борьбы  с ними. Наличие в крови этих иммунологических соединений и позволяет определить заболевание.

- Только медсестры имеют доступ в "красную зону", - показывает лабораторию начальник Центра военно-врачебной экспертизы Татьяна Гончарова - Основные средства - тесты и центрифуга. И скажу так, в случае положительного результата у одного из призывников - его немедленно госпитализируют в краевую инфекционную больницу, всю команду - в обсервацию. Для этой цели были специально введены дополнительные места в Краснодаре.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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Еще одна особенность нынешнего призыва - на сборном пункте новобранцы пройдут все процедуры за двое суток (вместо ранее трех). В воинские части они поедут  в отдельных прицепных вагонах, а по прибытии… изолируются на две недели. В этом случае карантин далек от летних каникул - рядовые погрузятся в изучение материальной части и уставов.

- Более 30 процентов призывников служат в крае, к примеру,  один мальчик из Новороссийска попросился в морскую пехоту, - подытоживает Александр Кузнецов - И конечно, мы стараемся в каждой кампании готовить специалистов для вооруженных сил - водителей, связистов, мастеров по ремонту техники и т. д. В регионе есть 24 образовательных учреждения, в которых готовят ребят по профилю. В этом году военно-учетные специальности в удаленном формате получила тысяча призывников.

Кстати

Весенний призыв начался с первого апреля 2020 года и, несмотря на пандемию, военкоматы продолжили работу в районах Кубани: уже к этому времени в удаленном режиме удалось сформировать 2860 личных дел юношей от 18 до 27 лет. Из-за жестких мер карантина в мае из региона на службу отправится около 500 срочников - это только 10 процентов от запланированного числа.

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