В Крыму число выявленных случаев COVID-19 достигло 314

Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекцией в Республике Крым достигло 314. За последние сутки COVID-19 диагностирован еще у 15 жителей полуострова. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции в Крыму.

За последние сутки 10 человек с коронавирусом выявлены в Саках, из них пять медработников, три - в Евпатории, два - в Симферополе.

В Саках всего зарегистрировано 49 заболевших. Из них 34 - медицинские работники, рассказал заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму Дмитрий Крутиков.

В Евпатории новый вирус выявили у одного человека в доме престарелых. Теперь там проводится эпидемиологическое расследование. 145 человек прошли тестирование на COVID-19. Еще двое с коронавирусом - медработники евпаторийской больницы.

В Симферополе за сутки выявлено два человека с коронавирусной инфекцией, ранее контактировавших с больными.

Кстати

Сегодня на лечении в Крыму находятся 181 человек, 126 выздоровели. 143 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо - в тяжелом состоянии. За сутки в Крыму проведено 1206 тестирований на COVID-19.