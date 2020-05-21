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21.05.2020 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму два человека погибли в ДТП с мопедом и легковушками

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферопольском районе в ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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Трагедия произошла накануне вечером. 18-летний юноша ехал на мопеде Honda Dio в сторону села Новоандреевка. Он не уступил дорогу автомобилю Mazda-3 под управлением 30-летнего водителя.

- От удара легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Benz, - рассказали в пресс-службе МВД. - В результате водители мопеда и Mazda-3 смертельно травмированы.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД. По факту автокатастрофы проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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