В Крыму два человека погибли в ДТП с мопедом и легковушками

В Симферопольском районе в ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Трагедия произошла накануне вечером. 18-летний юноша ехал на мопеде Honda Dio в сторону села Новоандреевка. Он не уступил дорогу автомобилю Mazda-3 под управлением 30-летнего водителя.

- От удара легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Benz, - рассказали в пресс-службе МВД. - В результате водители мопеда и Mazda-3 смертельно травмированы.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД. По факту автокатастрофы проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.