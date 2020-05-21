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21.05.2020 11:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму сотрудники обсерваторов получат доплаты

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Власти Крыма приняли решение о доплатах сотрудникам крымских обсерваторов, которые рискуют быть зараженными новой коронавирусной инфекцией. Об этом на совещании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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- Мы дискутировали о том, как часто они контактируют с ковидными больными и насколько велики риски заражения, и пришли к выводу, что необходима доплата, - заявил глава региона. - Мало того, еще две недели люди полностью находятся вне дома. Дифференциация будет: у врачей больше нагрузка.

Вице-премьер крымского правительства и министр соцзащиты Крыма Елена Романовская пояснила, что в региональные документы сегодня внесут необходимые изменения, касающиеся оплаты труда сотрудников обсерваторов.

- После изменений весь медицинский и технический персонал получит доплату за апрель, оплата будет производиться в двойном объеме заработной платы, - уточнила она. - Прежде всего доплату получат сотрудники обсерваторов, развернутых на базе санатория "Здравница" в Евпатории и пансионата имени Чехова в Ялте.

Романовская отметила, что у республиканского минздрава есть для средства для доплат за работу в апреле, а в случае необходимости министерство финансов Крыма готово выделить дополнительные средства и за май.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
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Замглавы крымского правительства подчеркнула, что у сотрудников обсерватора риск заражения коронавирусной инфекцией не ниже, чем у работников "ковидного" госпиталя.

- Плюс психологическое состояние лиц, которые находятся в обсерваторе, - добавила замглавы крымского правительства.

Накануне сотрудники обсерватора на базе санатория "Здравница" в Евпатории разместили в Интернете видеообращение с просьбой разъяснить, положены ли им доплаты за работу с больными COVID-19. Ведь за время работы учреждения у троих постояльцев был выявлен коронавирус.

- Какая-то бюрократия получается: в письме Роспотребнадзора обсерватор обозначен как организация, специально созданная для медицинского наблюдения людей с подозрением на COVID-19, - отметила одна из сотрудниц обсерватора. - А федеральные выплаты нам не выплачивают потому, что наш обсерватор, как объяснил нам министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, не является медучреждением. Как обсерватор может не являться медицинским учреждением, если на работу сюда берут квалифицированных врачей, медсестер, санитарок с лицензиями?

В Крыму число выявленных случаев COVID-19 достигло 314
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