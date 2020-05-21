В Симферополе в пруду утонул подросток

В Симферополе 15-летний подросток утонул, купаясь в водоеме Нижний пруд. Главное следственное управление СК по Республике Крым начало проверку по факту трагедии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тревожный сигнал поступил в правоохранительные органы от местного жителя, который рыбачил на водоеме. На глазах у мужчины купалась компания школьников в возрасте 14-15 лет, и один из них резко ушел под воду.

- Мужчина бросился на его спасение, однако поиски результатов не дали, - рассказали в пресс-службе СК. - К месту происшествия незамедлительно выехали следователи Центрального следственного отдела Симферополя и криминалисты управления криминалистики. Тело мальчика извлекли из водоема водолазы, после чего ребенка опознали родители.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка структурам, отвечающим за безопасность на этом пруде. К слову, по периметру водоема нет никаких предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания.