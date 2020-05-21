Видео: Росгвардейцы в Сочи спасли тонущую девушку из реки Мзымта

Военнослужащие Росгвардии в Сочи во время несения службы услышали крики о помощи, доносившиеся из реки Мзымта. Инцидент произошел в Адлерском районе города, сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

Молодые люди из состава патруля - рядовые Саркис Сафарьян, Мурат Тлехас и Джабраил Гаджиев - тут же поспешили на помощь.

Бойцы заметили в воде тонущую девушку. Отмечается, что все трое, не раздумывая ни секунды, бросились на помощь тонувшей.

"Росгвардейцы вытащили девушку на берег, где вместе с подоспевшими сотрудниками полиции и МЧС оказали ей доврачебную помощь. Позднее пострадавшую передали прибывшей бригаде скорой помощи", - рассказали в региональном главке.