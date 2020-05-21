Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 24

В Челябинской области скончался еще один пациент с коронавирусом. 69-летний мужчина страдал сердечной патологией. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного, сообщили в четверг в региональном минздраве.

- За сутки в регионе подтверждены 83 новых диагноза COVID-19, - сообщили в минздраве. - Скончался 69-летний пациент. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 2052. Из них выздоровели и выписаны из больниц 725.

Число жертв пандемии в Челябинской области выросло до 24.