Ямал вышел на первое место в стране по тестированию на COVID

По последним данным Роспотребнадзора, больше всего тестов на коронавирус в России проводится в ЯНАО. Регион обошел даже Москву, возглавив рейтинг по тестированию на COVID-19 в расчете на сто тысяч населения.

Так, на Ямале на каждые 100 тысяч жителей исследование на инфекцию прошли 15,4 тысячи человек. На второй позиции - Сахалинская область с показателем 15,2 тысячи тестов, и замыкает тройку Москва -14,7 тысячи проведенных анализов на COVID-19 .

- В нашем округе действует целая сеть современных лабораторий и как результат одно из самых широкомасштабных тестирований на коронавирус, - отметила руководитель оперативного штаба ЯНАО, заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова. - Работа по выявлению зараженных не останавливается буквально ни на минуту, мы провели уже больше 80 тысяч тестов. С одной стороны, такая тактика дает нам существенный рост числа заболевших, ведь мы в первую очередь выявляем бессимптомные формы - тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. Но эти цифры заболеваемости по округу не должны пугать ямальцев. Мы ведь знаем, где находятся очаги и кто является носителем инфекции. И это знание позволяет предотвращать широкое распространение COVID-19.

- Из общего числа заболевших в округе сегодня больше двух третей приходятся именно на бессимптомных носителей. Для сравнения: в среднем по России этот показатель - 42 процента, - рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко. - Зараженные COVID-19 в ЯНАО изолированы, а значит, не станут распространителями инфекции. Это очень важно для поддержания стабильной эпидемиологической ситуации в регионе.

Сегодня в диагностике коронавируса на Ямале задействованы четырнадцать лабораторий. Девять из них работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала: Салехарде, в Ноябрьске (две лаборатории), Новом Уренгое, Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко и Губкинском. Еще четыре лаборатории принадлежат Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО. Одна частная лаборатория действует в Ноябрьске. К 20 мая сделано 85 166 тестов на COVID-19, ежедневное число исследований уже превышает три тысячи.

Лидер среди муниципалитетов Ямала по тестированию на COVID-19 - окружная столица. Здесь в лаборатории СОКБ обследовали 20 405 человек, которым провели 21 502 теста. В лабораториях медучреждений Ноябрьска исследовали 13 165 анализов 11 787 человек. На третьей строчке окружного рейтинга находится лаборатория больницы Нового Уренгоя, в которой провели 8659 тестов (8571 человек), далее идет Надымская ЦРБ - 4945 исследований у 4500 человек. В лабораториях Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале, которые заработали совсем недавно, уже провели от 1 до 2 тысяч тестов.