Ситуация с коронавирусом наиболее негативно отразилась на сферах туризма, досуга, развлечений и других частных услуг, в числе которых ивент-индустрия: запрет на проведение мероприятий просто поставил работу их организаторов на паузу. Как выкручиваются ивент-агентства в период, когда любые массовые мероприятия под запретом?

- Росконгресс проанализировал ситуацию за март и апрель. Выяснилось, что ущерб от пандемии для отрасли может составить порядка 50 миллиардов рублей, под угрозой 140 тысяч рабочих мест, - сообщила руководитель конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Татьяна Флеганова.

Всего в стране насчитывается 300-400 агентств-организаторов мероприятий. В Екатеринбурге их около двадцати. По оценке экспертов, каждое работает с годовым бюджетом от 50 до 100 миллионов рублей. Если учесть, что отрасль находится практически в законсервированном состоянии, потери могут быть более чем внушительными. Следует учесть и то, что каждый ивент-менеджер обеспечивает работой еще шесть человек: сотрудников мелких компаний, занимающихся оформлением помещений, кейтеринговых организаций и другой задействованный в проведении любого праздника обслуживающий персонал.

Профессиональные организаторы мероприятий понимают: их отрасль будет одной из последних, кому разрешат полноценно работать

Пока перспектива реальных встреч все еще под большим вопросом, компаниям приходится искать другие способы продолжить деятельность.

- Чем быстрее мы адаптируемся и адаптируем наших клиентов, тем меньше потеряем. Позитивный опыт уже есть - презентация клубного дома от застройщика. Хотя изначально задумывали мы это мероприятие как реальную вечеринку, в итоге благодаря онлайн-формату удалось охватить гораздо большую аудиторию, чем планировалось. На презентацию мы смогли бы пригласить 150-200 гостей. А в итоге ее посетили свыше 160 тысяч человек. Это была одна из первых крупных городских онлайн-инициатив. Клиент остался доволен, - рассказала Динара Кексина, основатель и директор одного из городских ивент-агентств.

Другой успешный кейс - проведение интеллектуальной игры для сотрудников крупной компании.

Впрочем, как говорят ивент-специалисты, даже самое лучшее мероприятие "с экрана" никогда не заменит живого общения. Благо большинство организаций имеет "спасательный круг", позволяющий удержаться на плаву: все еще востребованы старые добрые способы рекламы, разработка и раскрутка брендов, их продвижение. Они и помогают окупать деятельность. В среднем в агентствах они составляют около половины от всего спектра услуг.

Профессиональные организаторы мероприятий понимают: их отрасль будет одной из последних, кому разрешат полноценно работать. Ведь сама специфика такой деятельности подразумевает возможность собирать группы людей на небольшой территории. Потому оттепели ивент-менеджеры ждут не раньше середины осени. А пока им пришлось максимально снизить расходы и принять другие меры, чтобы сохранить команду и пережить кризисный период. Ведь тем, кто выдержит, достанутся и ожившие после окончания карантина клиенты, а значит, нынешние потери окупятся с лихвой.

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