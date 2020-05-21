Видео: На Урале из-за коммунальной аварии дорогу затопило кипятком

В Челябинске из-за крупной коммунальной аварии на Свердловском тракте дорогу затопило горячей водой. Под угрозой оказались десятки автомобилей, в том числе и новые иномарки на площадках у автоцентров. Причиной ЧП стали гидравлические испытания тепловых сетей, сообщили в четверг в мэрии города.

- В ходе плановых гидравлических испытаний выявлен дефект тепловых сетей на Свердловском тракте, - пояснили в пресс-службе администрации. - Специалисты теплоснабжающей компании уже выехали на место и приняли все меры для локализации повреждения. Ограничения горячего водоснабжения жилых домов нет. Ведутся восстановительные и ремонтные работы.

В мэрии уточнили, что температура теплоносителя во время порыва не превышала 40 градусов - хлынувшая на дорогу вода парила из-за низкой температуры воздуха. Какой-либо угрозы для людей, автомобилей автоцентров и общественного транспорта нет.

"Тем не менее, просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям", - отметили в мэрии.

Кстати

Аналогичное ЧП произошло сегодня утром в центральной части Миасса, где из-за опрессовок теплосетей из-под земли на главной городской автомагистрали вырвался фонтан горячей воды, моментально залившей проспект Автозаводцев и проезжавшие по нему автомобили. Горожане в соцсетях уже окрестили аварию "бесплатной автомойкой".