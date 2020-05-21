Лето, как и школьные каникулы, отменить невозможно. В нынешних условиях родители ломают голову, как организовать досуг детей: дальние поездки недоступны, загородные лагеря обещают открыть с 1 июля, но заработают ли они, пока непонятно.

Пока ни у кого нет уверенности, что в этом году ребятишки смогут полноценно отдохнуть в загородных лагерях. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Между тем в последние годы в регионе активно развивалась индустрия организации детского отдыха. Предприниматели и сейчас продают путевки, сулят скидки и возврат денег в случае отмены выезда. Какие перспективы у этого бизнеса?

Детских оздоровительных лагерей в стране становится все меньше, констатируют эксперты: по данным Росстата, за последние десять лет их общее число сократилось на семь тысяч - до 43-х тысяч.

- В том числе стало меньше загородных оздоровительных лагерей - их осталось 2200. Также резко уменьшилось число палаточных лагерей, которые специализировались на активном детском отдыхе и туризме: было семь тысяч, теперь менее одной. Происходит вымывание таких учреждений с рынка и замещение их лагерями дневного пребывания. Последних уже более 36 тысяч, хотя некоторые из них являются всего лишь аналогами продленки в школе, - отмечает завкафедрой турбизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольга Ергунова.

Онлайн-общение этому бизнесу все-таки не подходит - необходим живой контакт взрослого с ребенком

Однако, например, в екатеринбургском детском центре "Т-Игра" готовы к любому формату работы - и на природе, и в городе. Удивительно, но сотрудники компании вообще смотрят в лето-2020 с оптимизмом.

- Основная наша деятельность - выездные программы летнего отдыха, загородные квесты, хотя мы готовы и к городскому формату работы с детьми. Сейчас идет первый набор в загородный лагерь, планируем заезд с 15 июня. Но, конечно, мы ориентируемся на указы губернатора, ждем отмашки, а пока на всякий случай подготовились: закупили кварцевые лампы, термометры, - рассказал методист Александр Сазонов. - Понятно, что ситуация с вирусом ударила и по нашему бизнесу. Раньше в конце весны клиенты активно заказывали проведение выпускных, нынче их не будет, значит, в мае уже не заработать. Но пессимистичные сценарии мы не рассматриваем, хотя, конечно, с нетерпением ждем снятия режима ограничений. Онлайн-общение нашему бизнесу все-таки не подходит - необходим живой контакт взрослого с ребенком.

"Т-Игре" еще повезло - успели провести последние офлайн-программы в конце марта, в каникулы. В апреле ушли на удаленную подготовку, занимались оформлением сайта и оптимизировали штат: сейчас в офисе работают пять человек. Решать проблемы намерены по мере их возникновения. Вот сейчас денег на зарплату нет, готовятся брать кредит, к тому же арендодатель не готов снижать аренду. Нос не вешают, хотя и не исключают, что сотрудникам придется отдыхать до осени.

Детский лагерь The Camp языковой, специализируется на изучении английского. Смены организует в муниципальной "Искорке" в ста километрах от Екатеринбурга, на берегу Рефтинского водохранилища. Дата заезда в рекламе указана ранняя - 2 июня, но, по словам сотрудника компании Натальи Владимировны, первой смены точно не будет.

- Ждем решения, готовы к продлению изоляции. Тогда придется отказаться от аренды помещений, попрощаться с вожатыми. Родители тоже замерли в ожидании. Ничего больше сказать не могу, - поспешила она завершить разговор, как и некоторые другие опрошенные нами представители этого бизнеса.

Между тем на сайте ведущего туроператора по детскому отдыху The Camp присутствует, указаны условия и стоимость. Кстати, эксперты отмечают, что детский отдых ежегодно дорожает на 5-15 процентов. Средняя стоимость коммерческой путевки на две недели составляет сейчас в России 40 тысяч рублей, а с выездом за границу - около 70 тысяч. По словам Ольги Ергуновой, с 1 июня (если снимут ограничения) можно ждать дальнейшего увеличения цен и сокращения продолжительности отдыха.

Кстати, сам оператор - "Детское бюро путешествий" - активно предлагает путевки не только в загородные лагеря региона, но и за рубеж. Уже сформировано три сборных тура в Турцию, первый - с 26 июня. 15 дней отдыха ребенка обойдутся родителям в 900 евро, причем велик риск, что поездка не состоится: по некоторым данным, Турция откроется для туристов только в сентябре.

- Мы закрываться не планируем, ждем, когда все стабилизируется. Настрой у всех боевой. Родители звонят каждый день: лето впереди. Ситуация не такая уж патовая - надо просто подождать. Глубина бронирования увеличилась: дата заезда в июне в некоторых случаях сдвинулась на середину или даже конец месяца, - рассказала замдиректора бюро Ксения Ушенина.

В 2019 году в Свердловской области организованно отдохнули более 120 тысяч школьников от 6,5 до 18 лет - 80 процентов всех ребят этого возраста. В том числе в детских санаториях и круглогодичных санаторных оздоровительных лагерях - около 5 тысяч, в загородных оздоровительных лагерях - почти 19 тысяч (работало 22 загородных лагеря, в том числе 17 муниципальных). Нынче и эти цифры недостижимы, считают специалисты.

- Перспективы на сезон-2020 в Свердловской области не радужные. Весенняя детская оздоровительная кампания не состоялась, проведение летней под вопросом. Без мер поддержки лагерей может произойти их массовое банкротство, - считает Ольга Ергунова.

По ее словам, не исключено, что организаторов детского отдыха включат в перечень пострадавших от пандемии и окажут помощь. Но им самим эксперт рекомендует уже сейчас разрабатывать формат осенних и зимних смен и запускать предпродажу туров по низкой цене.

Кстати

По мнению экспертов, в ближайшее время могут появиться небольшие летние лагеря на базе кондоминиумов, у которых есть просторный двор или сад. Ожидается, что в их создании примут участие ассоциации, работающие с дошкольниками и старшими детьми.

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