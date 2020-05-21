Пилот-герой Дамир Юсупов вывез из-за границы российских туристов

На борту под управлением легендарного пилота 210 россиян прилетели в Москву со Средиземного моря, откуда они не могли вернуться из-за пандемии.

Спецрейс "Уральских авиалиний" приземлился в России накануне. Сначала он забрал 37 пассажиров с Мальты, потом вылетел в Ларнаку, где прибавилось 173 человека. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. ⠀

- Мы улетали в хорошем настроении, был усиленный экипаж, соблюдены все меры индивидуальной защиты. Полет и посадка прошли благополучно. Я думаю, пассажиры остались довольны, ведь они возвращались домой после столь долгого пребывания за границей, - передают в сообщении слова капитана.

Попасть на вывозной рейс соотечественникам помогали волонтеры.

Напомним, Дамир Юсупов прославился после того, как смог без жертв посадить самолет Airbus A321 на кукурузное поле под Москвой.