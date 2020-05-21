Суд изолировал вахтовиков, сбежавших из обсерватора под Челябинском

Верхнеуральский районный суд принял решение о принудительной изоляции в условиях обсерватора двух вахтовиков, прибывших в Магнитогорск с Чаяндинского месторождения в Якутии. Они проигнорировали предписание Роспотребнадзора о 14-дневном карантине и сбежали из обсерватора в санатории "Карагайский бор", сообщили в четверг в Челябинском областном суде.

- Суд удовлетворил административный иск Роспотребнадзора в полном объеме. Вынес решение о принудительной изоляции ответчиков в обсерватор, расположенный в санатории "Карагайский Бор" сроком на 14 календарных дней, - пояснила представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова. - Ответчики в зал судебного заседания не явились, от получения извещения и копии искового заявления отказались, о чем составлен акт.

Суд пришёл к выводу, что, уклоняясь от изоляции в условиях обсерватора, вахтовики нарушили требования статьи 10 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Как следствие, поставили под угрозу свое личное здоровье и здоровье окружающих, которые по стечению обстоятельств могли оказаться в непосредственной близости. Ходатайство адвоката об отклонении иска оставлено без удовлетворения.

Оба беглеца уже обнаружены полицией по месту жительства в Магнитогорске и Агаповском районе. Теперь кроме принудительной изоляции им грозит административная ответственность за побег.