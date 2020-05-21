Суд изолировал вахтовиков, сбежавших из обсерватора под Челябинском

Новости

Руководителей "Сочиавтотранс" обвинили в хищении шести млн рублей 11:34
В Москве спасатели вытащили двух человек из искореженной иномарки 11:32
В Бангкоке появились лифты с педалями вместо кнопок 11:27
Видео: потерявшая управление Toyota пролетела через двор с бассейном 11:23
Главврач нижегородской ЦРБ отстранен за нарушения в госзакупках 11:19
Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на "удаленке" 11:13
В Крыму два человека погибли в ДТП с мопедом и легковушками 11:11
В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер 11:06
Против руководства "Татфондбанка" завели дело о растрате 41 млрд рублей 11:05
Минск: Ратифицировано соглашение об обмене геопространственными данными 11:03
Советский супервездеход: НАМИ-0127 с "ломающейся" рамой 11:02
Как фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера 10:58
На Среднем Урале за сутки скончались два пациента с COVID-19 10:57
Путин поздравил полярников 10:54
В Дагестан направили спецбригаду противочумного института Ставрополья 10:51
Японский космический грузовик доставит на МКС более 5 тонн груза 10:50
В Крыму число выявленных случаев COVID-19 достигло 314 10:50
"Сармат" готовят к летным испытаниям 10:50
В Подмосковье украли 17 тонн авиационного керосина на 800 тысяч рублей 10:49
Тело известного рестлера найдено на пляже в Калифорнии 10:45
ФСБ и МВД ликвидировали крупную сеть поставок афганского героина в РФ 10:45
СМИ: Объемы авиаперевозок в мире достигли минимальных значений 10:37
Курс доллара опустился ниже 71 рубля 10:35
В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19 10:35
В Киргизии отменен праздничный намаз 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд изолировал вахтовиков, сбежавших из обсерватора под Челябинском

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Верхнеуральский районный суд принял решение о принудительной изоляции в условиях обсерватора двух вахтовиков, прибывших в Магнитогорск с Чаяндинского месторождения в Якутии. Они проигнорировали предписание Роспотребнадзора о 14-дневном карантине и сбежали из обсерватора в санатории "Карагайский бор", сообщили в четверг в Челябинском областном суде.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 24

- Суд удовлетворил административный иск Роспотребнадзора в полном объеме. Вынес решение о принудительной изоляции ответчиков в обсерватор, расположенный в санатории "Карагайский Бор" сроком на 14 календарных дней, - пояснила представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова. - Ответчики в зал судебного заседания не явились, от получения извещения и копии искового заявления отказались, о чем составлен акт.

Суд пришёл к выводу, что, уклоняясь от изоляции в условиях обсерватора, вахтовики нарушили требования статьи 10 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Как следствие, поставили под угрозу свое личное здоровье и здоровье окружающих, которые по стечению обстоятельств могли оказаться в непосредственной близости. Ходатайство адвоката об отклонении иска оставлено без удовлетворения.

Оба беглеца уже обнаружены полицией по месту жительства в Магнитогорске и Агаповском районе. Теперь кроме принудительной изоляции им грозит административная ответственность за побег.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
США заблокировали предложенное Россией СБ ООН заявление по Венесуэле
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Врач назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"