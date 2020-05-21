Уральские промышленники закупили для госпиталя 50 ИВЛ

В свердловский психоневрологический госпиталь для ветеранов войн на этой неделе доставят 50 аппаратов ИВЛ. Средства на них собрали члены областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по просьбе регионального оперштаба. Техника обошлась в 68,5 миллионов рублей.

Для работников госпиталя, перепрофилированного в инфекционный, это стало серьезной подмогой. Он ежедневно принимает новых больных, которых спасает только искусственная вентиляция легких. Сегодня медучреждение получило первые 20 аппаратов.

‒ На спецсчет, созданный для борьбы с коронавирусом, предприятия-члены СОСПП перевели свыше 100 миллионов рублей. На них закупаются экспресс-тесты, оборудования в городские больницы и лаборатории, средства защиты. Заявки о поддержке поступают со всего региона. Мы помогли уже 11 учреждениям в восьми муниципалитетах, ‒ рассказал президент союза Дмитрий Пумпянский.

Тем временем ямальским медикам газовая компания вручила 15 тысяч защитных костюмов для работы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперштабе ЯНАО. По словам директора департамента здравоохранения округа, их распределят между больницами в зависимости от потребности в спецодежде.

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