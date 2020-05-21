Фонд развития предпринимательства (ФРП) Челябинской области готов помочь 20 коммерческим структурам Южного Урала начать работу с крупными маркетплейсами Wildberries и Ozon. На такую поддержку могут рассчитывать работающие в регионе компании, включенные в реестр субъектов МСП, сохранившие не менее 90 процентов персонала по сравнению со штатным расписанием на 1 апреля.

Почему проекты деревенских предпринимателей терпят крах До 18 мая соискатели подавали заявки, которые оценят по следующим критериям: социальная значимость, актуальность, качество, инновационность, экологичность, создание новых рабочих мест. - Для предпринимателей это отличная возможность расширить географию продаж, найти новых клиентов. Работа по выводу бизнеса в онлайн является частью пакета антикризисных мер, - говорит директор ФРП "Территория Бизнеса" Артур Юсупов.