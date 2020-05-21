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21.05.2020 07:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре рождаемость превысила смертность в два раза

Текст: Елена Панова
Через четыре года продолжительность жизни в Югре должна достигнуть 78 лет. Такую амбициозную задачу поставил перед собой регион, реализуя нацпроект "Здравоохранение". Среди стратегических планов, конечно, и увеличение рождаемости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Между тем, как с удовлетворением отмечают в округе, уже сегодня рождаемость в Югре в два раза превысила смертность. Так, в первом квартале 2020 года на свет появилось 4886 малышей, в том числе 80 двойняшек. А умерло 2679 человек.

В январе в национальной деревне Каюкова Сургутского района открылся единственный недостающий региону фельдшерско-акушерский пункт. В результате сейчас первичная помощь оказывается югорчанам в 69 фельдшерских пунктах и 31 участковой больнице.

Фото: iStock
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На площадке Няганской поликлиники и амбулатории в поселке Талинка Октябрьского района власти реализовали пилотный проект по выписке льготных лекарств при помощи мобильного приложения. В итоге только за три месяца врачи выдали 650 электронных рецептов и обслужили 290 пациентов. До конца года этот удобный сервис внедрят во всех медицинских организациях Югры.

Кроме того, в начале года в Нягани открылся филиал центра медицины катастроф. Это ускорило доставку пациентов Белоярского, Октябрьского, Кондинского и Советского районов в медицинские центры Югры. В регионе базируются самолет и пять вертолетов Ми-8. Все они находятся в круглосуточной готовности к вылету. За три первых месяца года они осуществили 430 вылетов, эвакуировали 698 человек.

Для того чтобы проводить плановую профилактику в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, в Югре используются передвижные медицинские комплексы. За нынешнюю зиму консультативно-диагностическую помощь врачи оказали 4559 югорчанам из пятнадцати населенных пунктов.

Фото: iStock
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Уже год в Сургутском кардиоцентре работает современный компьютерный томограф, которых и по России в целом насчитывается всего пять штук. С начала года обследование на нем прошли две тысячи югорчан. А до конца года пройдут еще семь тысяч.

За первые три месяца этого года врачи региона провели 1590 операций на сердце, 1023 рентгенэндоваскулярных вмешательства. Хирурги округа сделали две операции по пересадке почек и одну по пересадке печени.

Сегодня в Югре работают 8576 врачей. И, как с надеждой прогнозируют в регионе, к концу года их численность должна увеличиться на 146 специалистов. Для этого есть все посылы: база здравоохранения региона считается одной из лучших в России. Для врачей создаются специальные условия, стимулирующие их переезд и работу в регионе.

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