В Курганской области у вернувшихся домой вахтовиков нашли COVID-19

По данным оперативного штаба, в Курганской области 21 мая зарегистрировано 19 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, трое из заболевших - вахтовики, вернувшиеся домой с Чаяндинского нефтегазового месторождения.

Спецрейс из Якутии с 61 вахтовиком на борту прибыл в Курган 19 мая. Всех прибывших протестировали на COVID-19 и направили на обязательную 14-дневную изоляцию в обсерватор в село Чумляк Щучанского района. Результаты исследований у троих оказались положительными.

Пока в Курганской области по-прежнему наблюдается прирост заболеваемости. Только за прошедшие сутки он составил 12,7 процентов (за неделю - 64 процента). Под медицинским наблюдением находятся 3896 человек, в том числе - 424 по контакту.

По информации регионального департамента здравоохранения, в инфекционном госпитале проходят лечение 96 пациентов, из них 33 - с пневмонией. Семеро находятся в блоке интенсивной терапии, двое из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. Больше половины пациентов заболевание переносят бессимптомно, либо в легкой форме.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 169 случаев новой коронавирусной инфекции. По выздоровлению выписаны 60 человек.