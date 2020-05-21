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21.05.2020 22:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не колеблясь

Школьник помог спасти пенсионерку из огня
Текст: Ирина Порозова ("Областная газета")
Российская газета - Столичный выпуск № 109(8163)
Пятнадцатилетний школьник из города Ревда Свердловской области Ильяс Ахматгалиев рискнул жизнью, чтобы спасти пенсионерку из горящей квартиры.
Фото: iStock
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Как сообщает партнер "РГ" - "Областная газета", подросток находился во дворе, когда увидел, что в одной из квартир на первом этаже вспыхнул огонь. Хозяйка квартиры не могла выбраться, как оказалось, дверь была заперта. Тогда Ильяс забрался в квартиру через окно.

В комнатах уже горели вещи, было сильное задымление. Он попытался своими силами потушить пожар. К счастью, на помощь ему пришли инспектор ДПС Андрей Шипицын и прапорщик Дмитрий Павлов, которые в тот момент оказались рядом с домом. Они успели спасти пенсионерку и передали ее подоспевшим к этому времени спасателям.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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