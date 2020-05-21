Пятнадцатилетний школьник из города Ревда Свердловской области Ильяс Ахматгалиев рискнул жизнью, чтобы спасти пенсионерку из горящей квартиры.

Как сообщает партнер "РГ" - "Областная газета", подросток находился во дворе, когда увидел, что в одной из квартир на первом этаже вспыхнул огонь. Хозяйка квартиры не могла выбраться, как оказалось, дверь была заперта. Тогда Ильяс забрался в квартиру через окно.

В комнатах уже горели вещи, было сильное задымление. Он попытался своими силами потушить пожар. К счастью, на помощь ему пришли инспектор ДПС Андрей Шипицын и прапорщик Дмитрий Павлов, которые в тот момент оказались рядом с домом. Они успели спасти пенсионерку и передали ее подоспевшим к этому времени спасателям.