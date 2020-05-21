Регионам выделят средства на организацию раздельного сбора отходов

Минприроды внесло в правительство проект поправок в госпрограмму "Охрана окружающей среды". Документ устанавливает правила предоставления и распределения в 2020 году субсидий регионам для организации в муниципалитетах системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Субсидии планируется направить на закупку и установку контейнеров для их раздельного накопления.

Новые правила позволят регионам, которые уже включили в соглашения со своими регоператорами условия о раздельном накоплении, получить средства для приобретения контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО). Чтобы претендовать на финансы, в регионе должен быть принят нормативный правовой акт, предусматривающий РСО.

"Предоставление регионам субсидии на создание и совершенствование инфраструктуры по раздельному сбору ТКО - первый этап выполнения нормативов утилизации от использования товаров. Мера направлена на развитие системы обращения с ТКО и позволит создать условия для дальнейшей реализации принципов расширенной ответственности производителей", - отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

В начале года Минприроды поручило регионам перейти на РСО в течение 2020 года. Но пока, по данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), только в 21 регионе в отдельных муниципалитетах осуществляется раздельный сбор.

За контейнерами проследят жители

Создание контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО законодательно относится к компетенции органов местного самоуправления. Но многие площадки и без раздельного сбора находятся в плачевном состоянии. "Состояние контейнерных площадок - лицо "мусорной реформы". В 2019 году активисты посетили более тысячи адресов в 68 регионах. В 68% случаев качество оказания услуги по вывозу мусора, содержанию площадки находилось на неудовлетворительном уровне и вызывало недовольство граждан, - заявила руководитель тематической площадки ОНФ "Экология", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева на онлайн-пресс-завтраке. - Что касается раздельного сбора мусора, то регионы должны утвердить план мероприятий по его введению в соответствии с поручением президента до 1 июня 2020 года, но полностью такой услугой не охвачен ни один регион".

По ее словам, только на 32% площадок, охваченных мониторингом, не было выявлено нарушений. "В 27% мы вообще зафиксировали отсутствие площадок - контейнер просто стоит на земле. В 11% площадка имелась, но была в неудовлетворительном состоянии. В 9% случаев контейнеры отсутствовали, либо имели дефекты, что приводило к рассыпанию ТКО. Своевременно мусор вывозился менее чем из трети контейнеров, то есть лишь в 31% случаев", - добавила Елена Цунаева.

Бороться с "мусорным произволом" общественники предлагают с помощью активистов и "Яндекс.Карт". Россияне смогут поставить оценку контейнерной площадке в приложении, а также оставить там отзыв. Примерно раз в квартал "Яндекс" будет выгружать данные по регионам, а ОНФ - передавать статистику губернаторам.

Мониторинг будет осуществляться и через "Яндекс.Толока". "С его помощью ОНФ планирует наполнять геоданные фотографиями и техническими характеристиками контейнерных площадок, - рассказал эксперт тематической площадки "Экология" ОНФ Александр Коган. - "Яндекс.Толока" позволяет выполнять любому желающему простые задания за вознаграждение, в качестве задания будет предложено сфотографировать контейнерную площадку и заполнить небольшую анкету с ответами "да" либо "нет". На "Яндекс.Картах" уже загружены координаты 139 тысяч площадок в 26 регионах. Данные по всем площадкам будут полностью загружены до конца 2020 года.

Всего, по данным "Российского экологического оператора" (РЭО), в стране установлен 1,3 миллиона контейнеров на 540 тысячах площадок. "68% из них находятся в неудовлетворительном состоянии - площадки не оборудованы, не асфальтированы или не огорожены. Контейнеры с дефектами - ржавые, негерметичные. 20% отходов в среднем остаются рядом с баками", - указал Александр Коган. По его словам, в России не хватает около 750 тысяч контейнеров. По результатам мониторинга эксперты ОНФ планируют получить информацию по всем контейнерным площадкам, что позволит, в том числе, отслеживать исполнение поручения президента об оснащении контейнерами для РСО.

В РЭО надеются, что проект постановления правительства, согласно которому собранные в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) средства будут направлены на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора, будет утвержден в ближайшее время. "С точки зрения запуска утилизации вторичных ресурсов, с введением раздельного сбора сырья для этого станет больше, а следовательно "подстегнет" развитие переработки. Это не будет постоянно действующим инструментом и средства РОП должны, в том числе, доставаться и утилизаторам", - сообщили "РГ" в компании.

За раздельный собранный мусор могут снизить тариф

Минприроды подготовило "дорожную карту" по внедрению раздельного сбора отходов во всей стране. Как сообщили "РГ" в министерстве, ее проект уже направлен на согласование в правительство.

Документ, отправленный на согласование (есть у "РГ"), предполагает уточнить понятия "твердые коммунальные отходы" и "сбор отходов", ввести понятие "вторичные ресурсы" и установить требования к обращению с ними. Из финансовых стимулов предлагается освободить от уплаты НДФЛ физлиц, получивших доходы от реализации вторичных ресурсов, освободить от НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а также от уплаты налога на прибыль доходы, полученных от реализации вторичных ресурсов. Для контейнеров для РСО предусмотрена единая цветовая индикация, а смешивать раздельно накопленные отходы будет запрещено. Отдельное внимание уделено экопросвещению граждан, начиная с дошкольного возраста. Кроме того, предложено снизить плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО в части отходов, накапливаемых раздельно (вплоть до полного исключения из нее вторичных ресурсов, собираемых раздельно), а тарифы операторов объектов обработки ТКО устанавливать не исходя из количества отходов, направленных на сортировку, а в расчете на количество полученных и направленных на утилизацию вторичных ресурсов.

"Как будут устанавливаться тарифы на те отходы, которые собираются раздельно, можно будет говорить только после того, когда полноценно заработает механизм РОП, - отмечают в РЭО. - Сейчас наблюдается большое противодействие со стороны бизнеса в части внедрения нового механизма РОП, бизнес не хочет нести ответственность за утилизацию. В рамках РОП сегодня собирается три миллиарда рублей, а через тарифы - 193 миллиарда рублей. За три миллиарда рублей обеспечить утилизацию вторичных ресурсов не представляется возможным".

Сейчас в России в год образуется 70 миллионов тонн отходов. По данным РЭО, в стране существует более 1200 предприятий по утилизации ТКО с суммарной мощностью переработки более 37 миллионов тонн ТКО ежегодно. При этом текущий показатель утилизации ТКО составляет четыре-пять процентов, то есть не более 3,5 миллионов тонн в год. Объем накопления ТКО в 65 миллионов тонн в год по всей стране. Таким образом, менее 10% имеющихся мощностей занимаются утилизацией отходов, остальные - простаивают.

По мнению Павла Рудася, исполнительного директора ассоциации РусПРО (объединяет компании для обеспечения коллективного выполнения нормативов утилизации отходов упаковки товаров), в "дорожную карту" важно внести обязательное реинвестирование экосбора в развитие федеральной сети РСО. "В 2018 году собрали 2,2 миллиарда рублей, в 2019 - 2,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят покрыть некоторую часть затрат на внедрение инфраструктуры РСО во всех городах-миллионниках. По нашим расчетам, переход усредненного города-миллионника на РСО обеспечит не менее 50 тысяч тонн пригодного для переработки вторсырья, то есть, по самым грубым подсчетам, это уже на старте даст отрасли переработки более 1,7 миллиона тонн полезных фракций", - уверен он.

Нацпроект "Экология" предполагает достичь показателя утилизации 36% ТКО к 2024 году. Для этого нужно наращивать загрузку утилизирующих предприятий не менее чем на 50% в год от существующего уровня, добавляет Любовь Меланевская, исполнительный директор ассоциации РусПЭК (объединяет игроков потребительского рынка, реализующих самостоятельные проекты по утилизации отходов товаров и упаковки). Помимо экологии, это поддержит экономику отходоперерабатывающих предприятий. Так, введение РСО в московском регионе лишь с января 2020 года уже позволило увеличить извлечение полезных фракций в два раза и нарастить объемы переработки самых распространенных видов упаковки.

По мнению Любови Меланевской, оптимально внедрить по стране разделение в два потока. В один - пищевые отходы, во второй - неорганические, том числе упаковку. "Сейчас ситуативно можно добавить еще один контейнер - для масок и прочих медицинских изделий. Роспотребнадзор рекомендует их хранить три-пять дней и выбрасывать в общий бак. Для таких отходов оптимальный способ утилизации - сжигание. Все остальные отходы, особенно упаковка, должны перерабатываться и вовлекаться в повторное использование, - говорит она. - Утилизировать без раздельного сбора очень дорого. Отсутствие РСО - причина низкого объема утилизации в России. Никаких рисков с точки зрения санитарной безопасности во время пандемии раздельный сбор не несет - об этом выпустила целое постановление Еврокомиссия. А вот угрозы от того, что огромный объем отходов уедет на полигоны и там будет разлагаться десятки лет - вполне реальны". В конечном счете отходы, вывезенные на полигон, влияют на то, каким воздухом мы дышим и какую воду пьем.

С момента введения режима самоизоляции объем отходов, в том числе упаковки, вырос кратно, так как люди сейчас покупают больше продуктов и готовят дома. Оценки доли упаковки в ТКО разнятся, но в среднем составляют 35-40%. "С учетом роста потребления продуктов питания дома, доля упаковки может вырасти, причем по всем фракциям: стеклу, картону, металлу и пластику. Особенно растет доля сервисной упаковки: упаковок от пиццы, бургеров и иного фастфуда. К тому же, сейчас добавился новый вид отходов - это маски, перчатки и прочие одноразовые медицинские изделия, требующие отдельного регламента утилизации", - резюмирует Павел Рудась.