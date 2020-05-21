Ректор МГУ предложил упростить правила приема иностранных студентов

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил принимать иностранных студентов в российские вузы на основе портфолио. С такой инициативой он выступил на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации в сфере образования.

Он напомнил, что главой государства поставлена задача удвоить число иностранных студентов. "В этой связи я предлагаю усилить информационную деятельность наших университетов и министерств. И второе - принять решение для иностранных абитуриентов, которые поступают в наши университеты, по возможности тоже зачислять их по системе портфолио", - сказал Садовничий.

Отвечая на уточняющий вопрос президента, Виктор Садовничий заявил, что иностранным студентам надо создать условия для направления документов в российские вузы и для своевременного приезда в РФ. "Кроме того, есть такая форма, когда мы видим их предыдущие успехи, можем по результатам потрфолио, их предыдущих успехов, принимать их на подготовительные отделения, а потом - в университеты", - сказал он.

"Мы уверены, что в этом году число иностранных студентов у нас будет не меньше, чем в прошлом году", - заключил Виктор Садовничий.