С 10 по 17 мая РЕН ТВ провел прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам UFC 249, UFC Fight Night 171, UFC Fight Night 172, включая основные бои с участием титулованных спортсменов, которые собрали у экранов миллионы зрителей по всей стране.

С момента начала ограничений в связи с эпидемией коронавируса, UFC стал первой и пока единственной спортивной организацией, вернувшей реальный спорт в жизнь болельщиков, а РЕН ТВ - единственным федеральным телеканалом, показавшим все 3 турнира на территории нашей страны абсолютно бесплатно в прямом эфире. Каждый турнир, несмотря на раннее время трансляции, становился топовым событием у аудитории.

Так, по данным Mediascope, 17 мая турнир UFC Fight Night 172, в главном бою которого голландец Алистар Оверим нокаутировал Уолта Харриса, принес РЕН ТВ первое место среди всех телеканалов в данном временном слоте в целевой аудитории 25-54 с долей в 10,6% - а в отдельные минуты турнира доля превышала 15%. 14 мая UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой между американцем Энтони Смитом и бразильцем Гловером Тейшейрой, также привлек внимание телезрителей - по всей стране его посмотрели почти 2 млн человек. Самым популярным ожидаемо стал турнир UFC 249, где в главном бою Тони Фергюсон и Джастин Гейджи боролись за временный пояс легкого веса. Победу одержал американский боец Джастин Гейджи, а турнир посмотрели 3,8 млн человек по всей стране, в том числе почти четверть российских мужчин в возрасте 25-54 - доля в этой аудитории составила более 23%.