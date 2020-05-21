Новости

Московские врачи вылечили от коронавируса более 40 тысяч человек 09:34
На Ставрополье число погибших с COVID-19 возросло до 34 человек 09:34
В обсерваторе под Томском скончались двое вахтовиков 09:32
Началось строительство тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией метро 09:27
Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 24 09:27
Японский прокурор уйдет в отставку из-за игры в маджонг на деньги 09:27
Пентагон опроверг арест преемника Аль-Багдади 09:25
В Прикамье дети поднимались на вышку, чтобы получить домашнее задание 09:20
Врачи объяснили, кожура каких продуктов является мощным антиоксидантом 09:19
В Якутии нашли тела двух охотников 09:18
В Прикамье COVID-19 начали выявлять с помощью искусственного интеллекта 09:13
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек 09:12
Euro NCAP ужесточила правила краш-тестов машин 09:10
Глава минздрава Боливии арестован по обвинению в коррупции при покупке ИВЛ 09:06
В Москве найдены древние курганы 08:51
Роддом в ЕАО закрыли на карантин из-за пациентки, скрывшей COVID-19 08:39
Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо 08:36
Российский авторынок оживает 08:01
Более 40 тысяч безработных получают установленную Собяниным доплату к пособию 07:53
Жителей Приамурья призвали соблюдать режим самоизоляции 07:39
На Кипре отменили введенный из-за коронавируса комендантский час 07:37
Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса 07:21
Петербуржец решил отдать сына "в добрые руки" через сайт объявлений 07:18
РЕН ТВ провел прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам UFC 07:00
Доктор Мясников развеял мифы о "правильном" ношении масок 06:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 07:00
Рубрика: Культура

РЕН ТВ провел прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам UFC

С 10 по 17 мая РЕН ТВ провел прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам UFC 249, UFC Fight Night 171, UFC Fight Night 172, включая основные бои с участием титулованных спортсменов, которые собрали у экранов миллионы зрителей по всей стране.

С момента начала ограничений в связи с эпидемией коронавируса, UFC стал первой и пока единственной спортивной организацией, вернувшей реальный спорт в жизнь болельщиков, а РЕН ТВ - единственным федеральным телеканалом, показавшим все 3 турнира на территории нашей страны абсолютно бесплатно в прямом эфире. Каждый турнир, несмотря на раннее время трансляции, становился топовым событием у аудитории.

Так, по данным Mediascope, 17 мая турнир UFC Fight Night 172, в главном бою которого голландец Алистар Оверим нокаутировал Уолта Харриса, принес РЕН ТВ первое место среди всех телеканалов в данном временном слоте в целевой аудитории 25-54 с долей в 10,6% - а в отдельные минуты турнира доля превышала 15%. 14 мая UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой между американцем Энтони Смитом и бразильцем Гловером Тейшейрой, также привлек внимание телезрителей - по всей стране его посмотрели почти 2 млн человек. Самым популярным ожидаемо стал турнир UFC 249, где в главном бою Тони Фергюсон и Джастин Гейджи боролись за временный пояс легкого веса. Победу одержал американский боец Джастин Гейджи, а турнир посмотрели 3,8 млн человек по всей стране, в том числе почти четверть российских мужчин в возрасте 25-54 - доля в этой аудитории составила более 23%.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек
США заблокировали предложенное Россией СБ ООН заявление по Венесуэле
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Врач назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Голикова: 17 регионов могут смягчить режим ограничений по COVID-19
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века