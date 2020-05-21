A new study has revealed the oldest link yet between Native Americans and their ancestors in East Asia: a 14,000-year-old tooth belonging to a close cousin of today’s Native Americans. https://t.co/MMftIqH5XB — News from Science (@NewsfromScience) May 20, 2020

Ученые-генетики из США и ФРГ установили самого раннего и близкого родственника коренных американцев. Им оказался мужчина, который 14 тысяч лет тому назад жил около озера Байкал.

- Сибирские предки коренных народов Северной Америки были более мобильными, чем считалось ранее. Это также косвенно подтверждает гипотезу о том, что предки коренных американцев оказались изолированными от своих азиатских сородичей на Берингии, древнем сухопутном мосту, соединявшем Сибирь с Аляской, - заявила научному журналу Science генетик из Университета Канзаса Дженнифер Рафф.

Основанием для научного открытия стали исследования ДНК человеческого зуба, найденного советскими археологами в 1970-х годах. При раскопках в Бурятии городища Усть-Кяхта, зажатого между южными берегами Байкала и монгольской границей, были найдены тысячи каменных и костяных орудий труда, керамика, кости оленей и рыб, а также фрагмент человеческого зуба.

Зуб пролежал в ящике с коллекциями несколько десятилетий пока археолог Российской академии наук Светлана Шнайдер не привлекла к нему внимание специалистов по изучению древних ДНК. Первоначально ученые полагали, что им не удастся получить материал для изучения, но полученные микрочастицы позволили провести геном-молекулярные исследования.

"Геном показал, что индивид был человеком Восточноазиатского и Евразийского происхождения, что и сегодняшние коренные американцы. Это делает его самым старым известным близким родственником коренных американцев за пределами Америки", - заявил археолог и директор Института Макса Планка Йоханнес Краузе.

Возраст мужчины удалось определить благодаря радиоуглеродному анализу найденного рядом древесного угля и костей.