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21.05.2020 22:09
Рубрика: Экономика

Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний

Текст: Евгений Гайва

Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений, сообщили в Росавиации.

Методические рекомендации предполагают трехэтапный план снятия ограничений, введенных в связи с изменяющейся ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Фото: iStock
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В опубликованном документе указано, что на первом и втором этапах посадка пассажиров на борт воздушного судна должна проходить "с соблюдением мер социального дистанцирования с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта".

На третьем этапе эти ограничения будут сняты. Прочих указаний по посадке пассажиров в документе не приводится.

"Методические рекомендации направлены в адрес организаций гражданской авиации с целью организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - отметили в Росавиации.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Роспотребнадзор рекомендовал заполнять только половину салона самолета

Ранее Роспотребнадзором предлагалось рассаживать пассажиров в самолетах через одного, то есть заполнять только половину салона. Это правило вызвало возражения представителей отрасли.

Как отмечал министр транспорта Евгений Дитрих, рентабельность рейсов обеспечивается при загрузке воздушного судна не менее, чем на 70%. Он также отмечал, что Минтранс совместно с Роспотребнадзором разрабатывают рекомендации, которые будут обеспечивать безопасность пассажиров и учитывать интересы перевозчиков.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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