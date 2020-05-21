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Рубрика: Экономика

Дорогие гости

Роспотребнадзор смягчил требования к санаториям
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
Из новых рекомендаций Роспотребнадзора, которые ведомство опубликовало 20 мая, ушли избыточные требования к санаториям, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Открыться к 1 июня сможет примерно половина санаториев, так как расходы на выполнение требований все же высоки, считают представители отрасли.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корректировали рекомендации к санаторно-курортным учреждениям совместно Ростуризм, минэкономразвития и Роспотребнадзор. Первая версия рекомендаций вызвала критику представителей туриндустрии. Например, запрет на привлечение сезонных работников, требование снять подвесные потолки или убрать со стен обои ставили под вопрос открытие санаториев.

В новом варианте санаторно-курортным учреждениям рекомендовано расселять гостей в номера по одному человеку, если это не члены одной семьи. Должна проводиться дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь, например, ковры и шторы, а также пищеблока. При этом допускается организация питания по типу "шведского стола", нет запрета для отдыхающих покидать территорию санатория, нет запрета брать на работу совместителей.

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Сейчас еще продолжается обсуждение сбалансированных требований по выходу из карантинных мер для всех субъектов туристской отрасли, отметила Догузова.

Представители санаторно-курортной индустрии говорят, что Роспотребнадзор учел предложения бизнеса. Однако для выполнения рекомендаций все же придется сильно постараться.

"Готовим обработку помещений ультрафиолетовым излучением, закупаем антисептики, маски", - рассказал "Российской газете" главный врач санатория "Виктория" в Кисловодске Павел Гречаник. Изменения будут в системе питания. Поход к блюдам на "шведской линии" разграничат так, чтобы суп был в одной стороне зала, а второе - в другой, так отдыхающие будут меньше взаимодействовать между собой, говорит он. Гостей рассадят за маленькие столики по одному. "У нас большие залы, мы может себе это позволить", - говорит Гречаник. Другим санаториям придется сложнее, замечает он.

В санаториях допускается питание по системе "шведского стола", для отдыхающих нет запрета покидать территорию учреждения

Есть и другие вопросы. Роспотребнадзор предписывает заселять гостей только при наличии справки об отсутствии COVID-19, но сдать тест во многих регионах очень сложно, говорит генеральный директор санатория "Знание" в Краснодарском крае Дмитрий Богданов. К тому же запрет на прием гостей при отсутствии такой справки противоречит норме федерального закона, по которому санатории как медицинские учреждения не имеют права отказать в приеме людей, если у них нет справки об отсутствии заболевания, говорит он. Очень затратными будут для бизнеса регулярные платные анализы для сотрудников. "Это миллионы рублей каждый месяц для нашего санатория", - говорит Богданов.

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Кроме того, придется покупать дорогостоящее оборудование, например, рециркуляторы для очистки воздуха, маски и перчатки, заметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Выполнение новых требований в итоге влетит санаториям в копеечку. Но повышать цены на путевки они пока не собираются. "Мы берем все эти затраты на себя и уходим в глубокий минус", - говорит Богданов.

"При низкой покупательной способности населения бизнес постарается сохранить стоимость путевок, но, конечно, если дополнительные затраты будут большие, их переложат на потребителя", - замечает Волков. Так что цены все равно вырастут. С учетом общей инфляции в следующем году путевки могут подорожать на 5-10%, считает Гречаник.

Какие-то затраты бизнеса можно было бы компенсировать, отмечает Волков. Например, средства индивидуальной защиты можно было бы предоставлять санаториям за счет муниципалитетов в рамках госзаказа, предлагает он.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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