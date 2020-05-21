Роспотребнадзор смягчил требования к санаториям

Из новых рекомендаций Роспотребнадзора, которые ведомство опубликовало 20 мая, ушли избыточные требования к санаториям, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Открыться к 1 июня сможет примерно половина санаториев, так как расходы на выполнение требований все же высоки, считают представители отрасли.

Корректировали рекомендации к санаторно-курортным учреждениям совместно Ростуризм, минэкономразвития и Роспотребнадзор. Первая версия рекомендаций вызвала критику представителей туриндустрии. Например, запрет на привлечение сезонных работников, требование снять подвесные потолки или убрать со стен обои ставили под вопрос открытие санаториев.

В новом варианте санаторно-курортным учреждениям рекомендовано расселять гостей в номера по одному человеку, если это не члены одной семьи. Должна проводиться дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь, например, ковры и шторы, а также пищеблока. При этом допускается организация питания по типу "шведского стола", нет запрета для отдыхающих покидать территорию санатория, нет запрета брать на работу совместителей.

Сейчас еще продолжается обсуждение сбалансированных требований по выходу из карантинных мер для всех субъектов туристской отрасли, отметила Догузова.

Представители санаторно-курортной индустрии говорят, что Роспотребнадзор учел предложения бизнеса. Однако для выполнения рекомендаций все же придется сильно постараться.

"Готовим обработку помещений ультрафиолетовым излучением, закупаем антисептики, маски", - рассказал "Российской газете" главный врач санатория "Виктория" в Кисловодске Павел Гречаник. Изменения будут в системе питания. Поход к блюдам на "шведской линии" разграничат так, чтобы суп был в одной стороне зала, а второе - в другой, так отдыхающие будут меньше взаимодействовать между собой, говорит он. Гостей рассадят за маленькие столики по одному. "У нас большие залы, мы может себе это позволить", - говорит Гречаник. Другим санаториям придется сложнее, замечает он.

В санаториях допускается питание по системе "шведского стола", для отдыхающих нет запрета покидать территорию учреждения

Есть и другие вопросы. Роспотребнадзор предписывает заселять гостей только при наличии справки об отсутствии COVID-19, но сдать тест во многих регионах очень сложно, говорит генеральный директор санатория "Знание" в Краснодарском крае Дмитрий Богданов. К тому же запрет на прием гостей при отсутствии такой справки противоречит норме федерального закона, по которому санатории как медицинские учреждения не имеют права отказать в приеме людей, если у них нет справки об отсутствии заболевания, говорит он. Очень затратными будут для бизнеса регулярные платные анализы для сотрудников. "Это миллионы рублей каждый месяц для нашего санатория", - говорит Богданов.

Кроме того, придется покупать дорогостоящее оборудование, например, рециркуляторы для очистки воздуха, маски и перчатки, заметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Выполнение новых требований в итоге влетит санаториям в копеечку. Но повышать цены на путевки они пока не собираются. "Мы берем все эти затраты на себя и уходим в глубокий минус", - говорит Богданов.

"При низкой покупательной способности населения бизнес постарается сохранить стоимость путевок, но, конечно, если дополнительные затраты будут большие, их переложат на потребителя", - замечает Волков. Так что цены все равно вырастут. С учетом общей инфляции в следующем году путевки могут подорожать на 5-10%, считает Гречаник.

Какие-то затраты бизнеса можно было бы компенсировать, отмечает Волков. Например, средства индивидуальной защиты можно было бы предоставлять санаториям за счет муниципалитетов в рамках госзаказа, предлагает он.