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Рубрика: Экономика

Покорители полиса

Россиян начали страховать от коронавируса
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
От коронавируса, любят говорить врачи, никто не застрахован. Однако, как убедился корреспондент "РГ", некоторые компании все же начали предлагать клиентам полисы на случай заболевания COVID-19. Некоторые из них можно оформить за 5 минут. Но эксперты советуют подумать подольше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На сегодняшний день "коронавирусную" страховку предлагают довольно известные компании. Например, "Группа Ренессанс Страхование" продает за 3 тыс. руб. полисы, страхующие от COVID-19 на 12 месяцев. Общее страховое покрытие - 275 тыс. руб. Но это не значит, что если вы заболели, то на автомате разбогатеете. Если вчитаться в условия, можно увидеть, что выплаты составят 1 тыс. руб. за каждый день нетрудоспособности в связи с "ковидом". Причем платить будут только в случае, если больничный выдан дольше, чем на 15 дней. И лишь с седьмого дня документально зафиксированной болезни. А озвученные 275 тысяч - максимально возможная сумма выплат за год. На деле - вряд ли достижимая.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Полис оформляется действительно очень просто, стоит лишь заполнить короткую анкету и оплатить. Аналогичные продукты предлагают "Альфастрахование", банк "Восточный" со своим партнером - страховой компанией "Арсеналъ". Аналитики банка "Тинькофф" отметили, что в разных компаниях суммы выплат в случае подтверждения коронавируса начинаются с 20 тыс. руб. и далее варьируются в зависимости от выбранного пакета. В случае смерти клиента (причем смерти именно от коронавируса, а не от обострившихся фоновых болезней) родственники получат 1 млн руб. "С одной стороны, компании, предлагающие "ковидные" полисы, достаточно давно на рынке, и нет оснований им не доверять, - поделилась с "РГ" адвокат Светлана Бурцева. - С другой, страхование от коронавируса - новая вещь для России. И не совсем ясно, зачем покупать страховку от отдельно взятого заболевания, когда есть болезни, смертность от которых выше. Тем более, уже есть полисы страхования жизни".

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