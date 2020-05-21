Россияне из 14 стран вернутся на родину в ближайшие дни

С 21 по 26 мая несколькими авиарейсами россияне будут вывезены из 14 стран. Об этом сообщает Минкомсвязь РФ.

Так, на четверг, 21 мая, запланированы рейсы по маршрутам: Тривандрум (Индия) - Калькутта - Екатеринбург - Москва и Коломбо (Шри-Ланка) - Москва. На 22 мая: Куала-Лумпур (Малайзия) - Пномпень (Камбоджа) - Новосибирск - Москва, Дубай - Санкт-Петербург - Москва, а также рейс Бишкек - Екатеринбург - Новосибирск.

Рейсы, которые планируются на 23 мая, доставят россиян из Ташкента в Новосибирск, из Гоа в Уфу, из Нью-Йорка в Москву и Уфу, а также из Еревана в Воронеж. Их время сейчас уточняется, пишет "Интерфакс".

По данным Минкомсвязи, 24 мая планируется забрать жителей Ростова-на-Дону из Гоа, а жителей Москвы из Рима, 25 мая в столицу вернутся россияне, находившиеся в Душанбе, Дели и Аммане. На 26 мая запланированы еще четыре рейса: Душанбе - Красноярск, Бейрут - Краснодар, Душанбе - Екатеринбург, Денпасар - Санкт-Петербург - Москва.

Напомним, на сайте МИД РФ создан специальный раздел, где опубликована информация по всем осуществленным к настоящему моменту вывозным рейсам. Здесь указаны рейсы, даты, а также количество россиян, вернувшихся на родину. На данный момент из-за рубежа в Россию, в том числе и организованными вывозными рейсами, вернулось более 235 тысяч россиян.