Российские ученые нашли способ значительно ускорить диагностику COVID-19

Новости

Звезды шоу-бизнеса устроят онлайн-концерт для выпускников 12:52
Володин рассказал о новых депутатах с коронавирусом и антителами к нему 12:50
В Чувашии умер девятый пациент с COVID-19 12:47
Испания продлила режим ЧП до 7 июня 12:45
В Красноярске умер рабочий Олимпиадинского ГОКа с коронавирусом 12:42
Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка 12:38
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами 12:29
В Курганской области у вернувшихся домой вахтовиков нашли COVID-19 12:27
Беларусь заняла у ВБ 100 млн евро на модернизацию высшего образования 12:26
В Москве за двое суток выпадет до 70% от месячной нормы осадков 12:22
Видео: На Урале из-за коммунальной аварии дорогу затопило кипятком 12:20
Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда 12:20
Петербургские студенты создали нарколабораторию в Псковской области 12:19
ВЦИОМ: 70 процентов россиян поддержали подработку 12:19
Пилот-герой Дамир Юсупов вывез из-за границы российских туристов 12:17
Под Ярославлем еще один медведь вышел к людям 12:16
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты 12:09
Российская государственная библиотека планирует открыться 20 июня 12:08
Руби Роуз ушла из "Бэтвумен", потому что "устала от съемок" 12:06
В Москве более 40% новых случаев COVID-19 выявлено у людей младше 45 лет 12:04
КамАЗ начал продажи премиум-тягача 12:01
В Заполярье у браконьеров изъяли партию краба на 20 млн рублей 11:53
У министра здравоохранения Северной Осетии выявлен коронавирус 11:53
В Железноводске установили самую большую скульптуру орла 11:50
Минвостокразвития проверит цены на жилье в ДФО по ипотеке под 2% 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 11:54
Рубрика: Общество

Российские ученые нашли способ значительно ускорить диагностику COVID-19

Текст: Юрий Медведев
Сегодня наиболее точный метод выявления коронавируса - КТ-диагностика. Но доступна она далеко не всем, ведь многие медицинские учреждения не имеют такой техники. А там, где она есть, на ожидание исследования может уйти несколько дней. Решить эту острейшую проблему поможет разработка санкт-петербургского предприятия. Здесь создан томографический рентгеновский модуль, который позволит в кратчайшие сроки организовать кабинеты для проведения КТ- диагностики в период массового поступления пациентов.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Он доставляется на автомобильном прицепе, устанавливается на территории лечебного учреждения и подключается к коммуникациям. Время развертывания - всего насколько часов. Медикам не надо ремонтировать кабинет или подготавливать специальное помещение. Внутри модуля размещено все необходимое для функционирования персонала КТ- диагностики. Кроме того, его можно соединить с основным зданием лечебницы и в дальнейшем использовать как постоянный кабинет компьютерной томографии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Эпидемиолог объяснил, о чем говорят анализы на коронавирус

Модуль оснащен системами дезинфекции и вентиляции его внутренних помещений, которые в автоматическом режиме производят обеззараживание и полную замену объема воздуха после каждого пациента. Среднее время на подготовку помещений перед следующим пациентом составляет не более 3 минут, что позволяет значительно уменьшить очередь из ожидающих проведения диагностики, проводить в час обследование в среднем 12 пациентов.

По мнению врачей, этот модуль необходим как для оснащения крупных городских стационаров, так и для медицинских учреждений, не имеющих компьютерного томографа. Это оборудование позволяет безопасно и быстро провести исследование, а также осуществить автоматическую дезинфекцию оборудования без привлечения медицинского персонала, что позволит больницам соблюсти все карантинные правила и минимизировать контакт пациентов и врачей. В нашей стране мобильные аппараты особенно важны для отдаленных районов, где нет возможности для проведения КТ-диагностики.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19 Научный подход с Юрием Медведевым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
США заблокировали предложенное Россией СБ ООН заявление по Венесуэле
Врач назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ