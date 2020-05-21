Российские ученые нашли способ значительно ускорить диагностику COVID-19

Сегодня наиболее точный метод выявления коронавируса - КТ-диагностика. Но доступна она далеко не всем, ведь многие медицинские учреждения не имеют такой техники. А там, где она есть, на ожидание исследования может уйти несколько дней. Решить эту острейшую проблему поможет разработка санкт-петербургского предприятия. Здесь создан томографический рентгеновский модуль, который позволит в кратчайшие сроки организовать кабинеты для проведения КТ- диагностики в период массового поступления пациентов.

Он доставляется на автомобильном прицепе, устанавливается на территории лечебного учреждения и подключается к коммуникациям. Время развертывания - всего насколько часов. Медикам не надо ремонтировать кабинет или подготавливать специальное помещение. Внутри модуля размещено все необходимое для функционирования персонала КТ- диагностики. Кроме того, его можно соединить с основным зданием лечебницы и в дальнейшем использовать как постоянный кабинет компьютерной томографии.

Модуль оснащен системами дезинфекции и вентиляции его внутренних помещений, которые в автоматическом режиме производят обеззараживание и полную замену объема воздуха после каждого пациента. Среднее время на подготовку помещений перед следующим пациентом составляет не более 3 минут, что позволяет значительно уменьшить очередь из ожидающих проведения диагностики, проводить в час обследование в среднем 12 пациентов.

По мнению врачей, этот модуль необходим как для оснащения крупных городских стационаров, так и для медицинских учреждений, не имеющих компьютерного томографа. Это оборудование позволяет безопасно и быстро провести исследование, а также осуществить автоматическую дезинфекцию оборудования без привлечения медицинского персонала, что позволит больницам соблюсти все карантинные правила и минимизировать контакт пациентов и врачей. В нашей стране мобильные аппараты особенно важны для отдаленных районов, где нет возможности для проведения КТ-диагностики.