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21.05.2020 19:03
Рубрика: Общество

Объединиться, чтобы жить

Российская студентка уверена в скорой победе над пандемией
Текст: Ван Цянь
Российская газета - Спецвыпуск № 109(8163)
"Случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире становится все больше, и единственный способ победить его - это объединиться", - считает студентка Санкт-Петербургского государственного университета Алиса Топчий. Нынешней весной ее семья переехала за город, чтобы уберечь от вируса 82-летнюю бабушку Алисы, пережившую блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Алиса Топчий не сомневается, что общими усилиями человечество победит коронавирус. Фото: Предоставлено CHINA DAILY Алиса Топчий не сомневается, что общими усилиями человечество победит коронавирус. Фото: Предоставлено CHINA DAILY
Алиса Топчий не сомневается, что общими усилиями человечество победит коронавирус. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Благодаря современным средствам коммуникаций, даже находясь в самоизоляции, Алиса Топчий в курсе последних новостей о вирусе, который проник в жизнь людей по всему миру. "Кажется, весь мир погрузился в бездонный океан неуверенности и страха, - сказала 22-летняя студентка на онлайн-конференции Vision China, добавив, что только совместными усилиями мы сможем найти решение. - Я считаю, что борьба с коронавирусом выше политики".

Онлайн-мероприятие под названием "Молодые голоса: общее светлое будущее" в середине апреля транслировалось для мировой аудитории в Сети. Оно было организовано газетой China Daily, Сианьским университетом Цзяотун-Ливерпуль и Канадской международной школой в Пекине. Шесть учеников из Китая, России и США поделились своими историями о пандемии, подчеркнув, что для глобальной битвы против COVID-19 необходимы мужество, поддержка, общение, равенство и единство.

Россия и Китай создали за время пандемии новое образовательное пространство

Хорошей новостью Алиса Топчий считает то, что Китай и Россия протянули друг другу и всему миру руку помощи, чтобы справиться с беспрецедентной задачей. Так, за последние несколько недель Китай передал Камбодже наборы для тестирования на коронавирус и отправил гуманитарные авиарейсы с аппаратами ИВЛ, масками и медицинским персоналом в Италию, Францию, Пакистан, Испанию и другие страны. К 10 апреля Китай оказал помощь более чем 120 странам и четырем международным организациям, а также опубликовал инфографику, иллюстрирующую, как страна делилась и продолжает делиться информацией и содействует международному сотрудничеству в борьбе со смертельной инфекцией.

Алиса Топчий выразила благодарность всем медицинским работникам, рискующим жизнью ради спасения других, и волонтерам, которые добровольно вызвались доставлять еду и лекарства пожилым людям. Она также высоко оценила самоотверженность и мужество китайского народа в борьбе с вирусом. "За сотни и тысячи лет человечество сталкивалось со множеством ужасных бедствий. Но каждый раз эти попытки уничтожить нас терпят неудачу, и человечество побеждает", - заявила она.

Опыт Китая показывает, что время, когда коронавирус станет историей, уже не за горами. "Граждане Китайской Народной Республики, я аплодирую вам. Вы настоящие герои", - подчеркнула российская студентка.

Кстати

22-летняя Алиса Топчий с отличием окончила факультет лингвистики и международной коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета. Сейчас получает в этом вузе степень магистра классической филологии. В прошлом году она приняла участие в первом "Кубке XXI века China Daily" - международном конкурсе по английскому языку и первом молодежном конкурсе английского языка "Один пояс, один путь".

Общество Наука Общество Образование

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