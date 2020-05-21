Российские школьники взяли два "золота" на олимпиаде по физике

Напомним, Nordic-Baltic Physics Olympiad каждый год проводится для школьников из балтийского региона. В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 109 школьников из 12 стран: России, Эстонии, Финляндии, Латвии и Швеции и других.

Для наших ребят участие в олимпиаде - возможность подготовиться к 51-й Международной физической олимпиаде.

В сборную РФ в этом году вошли шесть десятиклассников. Они набрали более 73 баллов по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

"Золото" завоевали:

• Матвей Князев, ученик школы № 3, г. Березники;

• Данила Самоделкин, ученик Физико-математической школы № 2007, г. Москва.

Серебряные медали:

• Денис Рубцов из Физико-математического лицея-интерната, Республика Коми;

• Ян Шнейдман из лицея № 131, г. Казань;

• Ольга Хронусова из школы № 146 г. Пермь;

• Даниил Рынкевич из школы № 1589, г. Москва.

К олимпиаде сборную готовили заместитель заведующего учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ Виталий Шевченко и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Федор Цыбров.