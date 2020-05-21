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Рубрика: Экономика

Росстат оценил последствия месяца карантина для промпроизводства

Текст: Сергей Тихонов
Промышленное производство в апреле снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 6,6%, а по сравнению с мартом этого года на 9,2%. По данным Росстата, в обрабатывающей промышленности индекс промпроизводства снизился на 10%, а в сфере добычи полезных ископаемых - на 3,2%.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Официальное объявление периода нерабочих дней из-за пандемии затормозило, но не остановило экономическое развитие страны. Статистика показывает, что очень многие предприятия (по данным Росстата - более половины), продолжали работать и в этот период.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Легкая промышленность может войти в список пострадавших отраслей

Карантинные ограничения сильнее всего негативно отразились на объемах выпуска одежды, обуви, бытовой техники, компьютеров, автотранспорта и промтоваров. Предприятия не работали, а действующие торговые точки были ориентированы на продажу товаров первой необходимости, главным образом, пищевых продуктов. Наибольшее падение продемонстрировали: производство автотранспорта - на 60,2%, а также производство кожи и изделий из кожи - на 45,4%.

Прирост производства в обрабатывающей промышленности показали предприятия выпускающие лекарства и материалы для медицинских целей, что и не удивительно, учитывая пандемию и необходимость наращивать выпуск средств индивидуальной защиты. По сравнению с апрелем прошлого года производство здесь выросло на 13,5%, а относительно мартовских показателей увеличение составило 20%. Причем отдельно выпуск спецодежды, куда входят защитные костюмы для медиков, вырос на 96,6%.

Также с введенным режимом самоизоляции можно связать увеличение или сохранение показателей в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Больше всего вырос выпуск мясных консервов - на 39,9%, подсолнечного масла - на 30,8% и различных типов муки на 14,2%.

Фото: Татьяна Андреева
Пандемия выведет электронику на новый уровень

В области добычи полезных ископаемых, которая прежде была одним из основных драйверов промышленного производства, сильнейшее снижение показала добыча природного газа на 16,2%. При этом, тенденция не коснулась сжиженного природного газа (СПГ), выработка которого увеличилась на 4,5%. Кроме того в этой области выросла добыча каменного угля - на 3,1%, и попутного нефтяного газа - на 2,5%.

Несмотря на падение спроса и цен на нефть, по сравнению с апрелем прошлого года, ее добыча увеличилась на 0,2%. Но здесь стоит учитывать, что в 2019 году Россия была связана условиями сделки ОПЕК+, а в апреле этого года, наоборот, наращивала производство после разрыва старого соглашения о сокращении добычи. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом также выросло производство нефтепродуктов и химических веществ на 0,7 и 2,4%, соответственно. Впрочем, если сравнивать с мартом 2020 года, здесь также зафиксировано снижение - на 12,3 и 7,2%.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэкономразвития Росстат

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