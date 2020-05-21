Ростуризм оценил новые рекомендации для санаториев

В новых рекомендациях Роспотребнадзора больше нет избыточных требований к санаториям, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Из рекомендаций ушел ряд избыточных требований к бизнесу. Мы благодарны Роспотребнадзору за конструктивную совместную работу", - сказала она журналистам.

Работа по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона была проведена вместе с Роспотребнадзором и Минэкономразвития, отметили в Ростуризме. Сейчас продолжается обсуждение сбалансированных требований по выходу из карантинных мер для всех субъектов отрасли и видов размещения, добавла Догузова.

Роспотребнвдзор 20 мая опубликовал новый вариант рекомендаций к санаториям по выходу из карантина.

В прежней версии были условия, которые в туристской отрасли оценили как трудновыполнимые. Теперь ряд правил смягчен. В частности, санаториям рекомендовано расселять гостей в номера по одному человеку, если это не члены одной семьи.