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Рубрика: Экономика

Руководители российских компаний оценили эффективность "удаленной" работы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Длительность рабочего дня на "удаленке" выросла почти у трети российских компаний, больше половины работодателей страны планируют вернуть сотрудников в офис после пандемии, а части компаниям их профиль и технические ограничения не позволили изменить формат работы.

Фото: iStock
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"52% компаний, которые перешли на новый режим труда, оценили его как необходимость, чтобы остаться на рынке. Около 23% отзываются об "удаленной" работе положительно. Еще четверть опрошенных недовольны таким форматом из-за снижения эффективности работы и коммуникации в компании в целом", - со ссылкой на исследование специалистов сервиса "Работа.ру" пишет РИА Новости.

Больше половины работодателей собираются вернуть всех сотрудников в офис, как только это станет возможным. Полностью остаться в дистанционном режиме планируют только 16% компаний, а еще 15% рассчитывают чередовать форматы работы или предложить работать из дома специалистам части отделов.

Оценивая продолжительность рабочего дня, больше половины компаний на "удаленке" отметили, что она не изменилась, около трети заявили про увеличение часов, а пятая часть опрошенных сказали, что рабочий день сократился.

В исследовании участвовали руководители фирм, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты, которые перевели сотрудников на "удаленку". Майский опрос охватил свыше тысячи представителей российских компаний из всех регионов страны.

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