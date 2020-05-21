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С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
21.05.2020 16:15
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы

Текст: Ольга Игнатова
Видео: Дмитрий Балта, Егор Бадьянов
В Госдуме во втором чтении рассматривается законопроект о так называемом соседском праве. Это поправки в Гражданский кодекс, которые вызывают немало споров.

Дачников России более 60 миллионов, поэтому очередной свод правил для них - тема животрепещущая. Тем более, когда речь идет о спорах и конфликтах с соседями. Хотя главная идея законопроекта: соседи, давайте жить дружно!

Фото: Александр Корольков/РГ
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Но что делать, если Иван Васильевич никак не хочет пойти на уступки Петру Ивановичу? Бегать по любому поводу в суд? "Самый короткий путь к решению соседских конфликтов - через медиатора. Кто в этой роли может выступить? Например, председатель правления СНТ", - рассказал в ходе видеоконференции в "Российской газете" первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он отметил, что в обсуждаемом законопроекте предлагается расширить понятие "соседские участки". "Соседи - это все те, кто рядом с нами проживает, а не только те, кто граничит друг с другом заборами. Потому что дым от сжигаемой листвы или шум от строительных работ могут услышать многие", - поясняет Чаплин. По его словам, важная поправка, касающаяся сооружения заборов. "В советских СНТ была практика: когда ставили заборы, скидывались 50 на 50. Сейчас кто богаче, тот и ставит. А потом предъявляет права. Поэтому в поправках к Гражданскому кодексу и предлагается прописать, что нужно договариваться друг с другом по высоте заборе и по оплате за его сооружение", - уточнил Чаплин.

Фото: Мария Руденко/Родина
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Что не хватает законопроекту, так это положения о содержании животных. "Очень многих дачников волнует вопрос, сколько можно содержать сельхозживотных на участке? В Хартии дачников Подмосковья мы прописали, что можно содержать одну козу, не больше пяти кроликов и кур с петухом. Всю эту живность можно заводить без согласования с соседями. Содержание же поросят и более крупных животных требует согласования с соседями. А наличие пчел требует согласование с правлением СНТ", - добавил Никита Чаплин.

Также он рассказал, почему минимальная площадь дачных участков теперь должна составлять четыре сотки, можно ли разводить костры на участках, кто имеет право изъять и продать заброшенные дачные участки.

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