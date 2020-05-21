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21.05.2020,  
10:50
Текст:  Яна Шамаева

"Сармат" готовят к летным испытаниям

Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Ситуация с распространением COVID-19 не повлияла на подготовку к проведению летных испытаний новой российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Предприятия, участвующие в создании комплекса, не останавливали свою работу, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства России Юрия Борисова.

По его словам, летные испытания ракеты пройдут в сроки, которые определили генеральный конструктор МБР "Сармат" и министерство обороны.

- Работы ведутся в плановом порядке. На предприятиях, участвующих в создании комплекса, производственные процессы не останавливались. Там приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая тестирование сотрудников, - рассказал Борисов.

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщал, что испытания РС-28 "Сармат" проходят успешно, а ее поставки в РВСН начнутся в 2021 году.

Фото: Dmitry Zherdin / wikipedia.org
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РС-28 заменит в ракетных войсках стратегического назначения тяжелую МБР "Воевода". Концепция "Сармата" предусматривает доставку боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их перехват даже перспективными системами ПРО. Иначе говоря, запас мощности ракеты позволяет ей летать в обход зон, в которых ее ждут перехватчики. "Сармат" летает через оба полюса", - заявил в 2016 году Юрий Борисов, в то время замминистра обороны по вооружению.

По дальности полета РС-28 превосходит предшественницу Р-36М2 "Воевода" в полтора раза - 18 тысяч километров против 11. Выросла и полезная нагрузка - 10 тонн вместо 8,8. Стартовая масса МБР "Сармат" составляет 208 тонн.

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