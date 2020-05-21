Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты

Председатель комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что выплата "серых" зарплат на российских предприятиях должна быть уголовно наказуемым деянием, сообщает РИА Новости.
Сенатор предложил "привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат".
По его словам, сейчас это наказание предусмотрено только за выплату "серых" зарплат в размере от 100 тысяч рублей.
Свою инициативу Артамонов направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.