Российский гроссмейстер Сергей Карякин держится в лидерах онлайн-турнира по быстрым шахматам с призовым фондом в 150 тысяч долларов.

Эти соревнования - детище чемпиона мира Магнуса Карлсена и его способ борьбы с коронавирусом и его влиянием на спортивную индустрию. Сначала норвежец пригласил восемь топовых соперников разыграть за виртуальной доской 250 тысяч долларов. Хотя победу одержал сам Магнус, идея онлайн-шахмат пришлась по душе всем. И Карлсен тут же трансформировал ее и превратил один турнир в целую серию с Гранд-финалом, который намечен на август, и общим призовым фондом в один миллион долларов.

- После проведения Magnus Carlsen Invitational получил много хороших отзывов от игроков, партнеров, зрителей, - цитирует Карлсена портал chess24, на котором идут трансляции партий. - Пока соревнования в традиционном формате отменены, я подумал, что перенести шахматный тур в виртуальную реальность - это то, что сейчас нужно гроссмейстерам.

Второй турнир серии Lindores Abbey Rapid Challenge немного отличается от дебютного. Участников уже не восемь, а 12: Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи (все - Китай), Хикару Накамура, Уэсли Со (оба - США), Левон Аронян (Армения), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Иран, выступает под флагом Международной шахматной федерации) и трое россиян - Сергей Карякин, Александр Грищук и Даниил Дубов.

На этот раз акцент сделан на нокаут-систему с серией до двух побед. А круговой раунд рассчитан всего на три дня, после чего топ-8 шахматистов продолжат борьбу за первое место, 45 тысяч долларов и путевку в Гранд-финал.

Четвертьфиналисты определятся вечером в четверг. После двух игровых дней Карякин шел вторым, уступая Накамуре только по дополнительным показателям (по 5,5 балла). В восьми партиях Сергей одержал четыре победы, но один раз потерпел поражение - как раз от Накамуры. Далее в турнирной таблице расположились Карлсен и Со (по 4,5), Аронян, Грищук, Юй Янъи, Дин Лижэнь (по 4), Дуда, Дубов (по 3,5), Фируджа (3), Вэй И (2).