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21.05.2020 13:47
Рубрика: Власть

Силуанов: Есть основания исполнить нацпроекты в 2020 году в полном объеме

Текст: Владимир Кузьмин

В текущем году есть все основания, чтобы исполнить запланированные показатели по национальным проектам, считает министр финансов Антон Силуанов.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
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Это, по его мнению, в целом было сделано и в 2019 году. В области социальной сферы созданы почти 500 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, около 50 тысяч человек расселены из аварийного и ветхого жилья, закуплено более 16 тысяч единиц специальной лесопожарной и лесохозяйственной техники, 17 тысяч социально значимых объектов подключено к сети Интернет, привел министр ряд результатов.

- В этом году национальные проекты у нас должны реализовываться в лучших условиях, - заявил глава Минфина. - Напомню, что мы довели лимиты по нацпроектам еще в конце прошлого года на 95 процентов. К прошлому году такой показатель составлял всего 25 процентов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минфин Национальные проекты 2019-2024

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